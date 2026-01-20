La borrasca Harry continúa dejando su huella en España con nuevas nevadas que afectan a varias zonas del país. Desde la jornada anterior, la nieve se ha hecho presente en las áreas montañosas del noreste, afectando especialmente al Pirineo y a provincias como Teruel y Castellón, donde los copos ya se registran a partir de los 1.000 metros de altitud. Sin embargo, la previsión indica que a partir del miércoles el manto blanco se desplazará hacia el interior peninsular, ampliando la superficie afectada por el fenómeno meteorológico. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso amarillo por nevadas para la sierra de Madrid, vigente durante la próxima jornada.

Hasta cinco centímetros de nieve en Madrid

Según las estimaciones de la AEMET, se podrían acumular hasta cinco centímetros de nieve en cotas superiores a los 1.300 metros, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 40 y el 70%. Las nevadas se esperan con mayor intensidad en la mitad occidental de la sierra, aunque no se descarta que la precipitación afecte a otras áreas elevadas de la región. Este aviso se mantendrá activo desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, tiempo durante el cual se recomienda máxima precaución a todos los usuarios de las vías.

El 112 Comunidad de Madrid, organismo encargado de la seguridad y emergencias, ha informado a los ayuntamientos de las zonas afectadas y a los distintos cuerpos de seguridad y protección civil sobre la activación del aviso. Desde ASEM112 se han reiterado las recomendaciones a los conductores que necesiten desplazarse por las carreteras de montaña durante la jornada. Entre estas medidas se incluyen llevar cadenas o neumáticos de invierno, asegurarse de que el depósito de combustible esté lleno, portar ropa adecuada para el frío, algo de comida y bebida en el vehículo y mantener el teléfono móvil cargado para posibles comunicaciones de emergencia.

Precauciones a tomar por la borrasca Harry

El temporal generado por la borrasca Harry pone de relieve la importancia de la prevención y la preparación ante episodios de nieve, sobre todo en las zonas altas donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. Además de afectar al tráfico, las nevadas pueden generar problemas de visibilidad, deslizamientos en carreteras y cortes puntuales de circulación, especialmente en tramos estrechos y de montaña. Por ello, las autoridades aconsejan extremar la prudencia al volante y, en la medida de lo posible, posponer desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del fenómeno.

La evolución de la borrasca indica que estas condiciones invernales podrían mantenerse durante varios días, con una extensión progresiva de nieve hacia otras zonas interiores de la península.