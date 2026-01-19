Hasta 600 € de multa: el municipio de Madrid en el que no recoger las cacas de tu perro te puede salir muy caro

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha decidido intensificar el control sobre las cacas de los perros, obligando a los propietarios a recogerlas. Si bien es cierto que esta normativa ya está vigente en numerosos municipios de la geografía española, esta localidad ha decidido ir un paso más allá. Para ello, ha implementado un sistema de detección de ADN que permitirá identificar a los perros cuyos dueños no recogen sus deposiciones; las multas oscilan entre los 200 y los 600 euros. «Queremos mantener nuestras calles lo más limpias posibles y evitar situaciones que afectan al bienestar de todos», señala Mario Arancón, concejal de Salud Pública de Tres Cantos.

Esta medida se enmarca dentro de la campaña municipal «Soy de Tres Cantos, lo llevo en el ADN», lanzada en noviembre por la Concejalía de Salud Pública. Desde entonces, se han llevado a cabo distintas acciones informativas y de control para recordar la obligación de censar a todos los perros del municipio y promover el registro genético mediante una muestra bucal para crear una base de datos.

600 € de multa por no recoger las cacas del perro

«El Ayuntamiento de Tres Cantos ha intensificado en los últimos meses el servicio de detección del ADN canino en los excrementos no retirados de la vía pública. En esta nueva fase, el sistema ha permitido identificar a varios propietarios que no habían recogido las deposiciones de sus mascotas, y se procederá a su sanción conforme a la normativa municipal.

Esta actuación se enmarca en el refuerzo de la campaña «Soy de Tres Cantos, lo llevo en el ADN», impulsada el pasado mes de noviembre por la Concejalía de Salud Pública. Entonces se intensificaron las acciones informativas y de control para recordar la obligación de censar a todos los perros del municipio y realizar el registro genético mediante una muestra bucal, un procedimiento sencillo e inofensivo para el animal», explica el Ayuntamiento de la localidad.

En las últimas semanas, ha organizado jornadas de recogida de excrementos en distintos puntos del municipio. Las muestras recogidas se analizan en laboratorio para detectar incumplimientos de la normativa e identificar a los animales que aún no se han registrado en la base genética. Gracias a este sistema, ya se han detectado varios propietarios que no habían recogido las deposiciones de sus mascotas, por lo que se ha procedido a la apertura de expedientes sancionadores conforme a la ordenanza municipal vigente.

El concejal de Salud Pública, Mario Arancón, ha subrayado que la finalidad de estas medidas no es recaudatoria, sino disuasoria, y que el objetivo principal es mantener las calles lo más limpias posibles. Según Arancón, la mayoría de propietarios de perros en Tres Cantos son responsables, pero «hay una minoría que incumple la normativa y deteriora la limpieza de aceras, parques y zonas infantiles, generando molestias a todos los ciudadanos».

¿Cómo funciona?

Cuando aparecen heces sin recoger en la vía pública, un técnico de laboratorio y un agente de policía recogen muestras aleatorias que se envían a un laboratorio para su análisis. Si se encuentra coincidencia con la base de datos, el Ayuntamiento identifica al perro y a su propietario y abre un expediente sancionador. Asimismo, se incluye un recargo si el animal no estaba censado.

Los vecinos empadronados en Tres Cantos deben acudir a su veterinario local para registrar el ADN de su perro. El procedimiento es sencillo: el veterinario toma una muestra de saliva del animal, la envía a análisis y, posteriormente, entrega al propietario una chapa personalizada que certifica que se ha realizado la prueba. El coste de este trámite es de 40 euros.

Ciudad ‘dog friendly’

Tres Cantos se ha consolidado como una ciudad «dog friendly», donde se reconoce y promueve la convivencia respetuosa entre personas y mascotas.

«Las mascotas aportan numerosos beneficios a las personas. De hecho, nos hacen ser más humanos y, en muchos sentidos, a medida que las adiestramos, también podemos aprender de ellas.

En cualquier sociedad avanzada se respetan y protegen los derechos de los animales. Esto aplica a todos, pero especialmente a aquellos que conviven con nosotros y, por lo tanto, comparten no solo nuestro espacio privado, sino también los espacios públicos.

En esos espacios compartidos, es necesario (y obligatorio) respetar las normas que todos nos hemos dado, comenzando por la salud pública y continuando con el derecho de los demás vecinos a que nuestra mascota no invada su espacio personal ni haga su vida menos agradable.

Tres Cantos es una ciudad amigable con las mascotas. Por ello, hemos querido adoptar la etiqueta dog friendly con la convicción de que la inmensa mayoría de los tricantinos lo son. Si somos cuidadosos y responsables con nuestros perros, será mucho más fácil que cada vez más personas aprecien los beneficios que las mascotas aportan, tal como se mencionaba al inicio», señala Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.