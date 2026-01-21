Alerta roja de la AEMET en esta comunidad de España: lo que llega es extremo y muy peligroso y piden tener cuidado

Lo que llega es extremo y muy peligroso, piden tener especial cuidado en esta comunidad de España muy afectada por un cambio que puede activar la alerta roja de la AEMET. Estamos viviendo uno de esos inviernos en los que parece que todo puede ser posible, con la llegada de una serie de borrascas que pueden cambiar para siempre lo que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que estamos empezando a ver en estos días en los que los cambios acabarán siendo una dura realidad.

Nos enfrentamos a un giro importante en un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Sin duda alguna deberemos empezar a visualizar un importante cambio de tendencia que será esencial que tengamos en nuestro poder. Un cambio de ciclo que será el que mejor se adapte a nuestras necesidades, con la mirada puesta a un destacado cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. El invierno y en especial, estos días en los que el tiempo puede jugar un factor importante que deberemos tener en consideración.

Lo que llega es extremo y muy peligroso, piden tener cuidado

El tiempo se está convirtiendo en un elemento que puede provocar más de un problema, en estas alturas del año en las que todo puede acabar siendo posible. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta y puede acabar siendo esencial.

Es momento de pensar en esta previsión del tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual para darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio radical que puede acabar siendo la antesala de algo más. Estaremos pendientes de estos mapas que pueden traer noticias inesperadas.

Los expertos de la AEMET ponen el ojo en una comunidad autónoma por la que las borrascas no paran de llegar. Se enfrenta a más lluvias que el resto de España, pero también a otros fenómenos altamente peligrosos, como el viento. Por lo que, quizás deberemos empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede acabar golpeando de lleno a Galicia.

Se puede activar hasta la alerta roja en función de la evolución de un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo claves.

Esta comunidad autónoma activa la alerta roja de la AEMET

La AEMET no duda en lanzar una alerta roja que puede acabar convirtiéndose en un elemento que tocará tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que serán claves.

Galicia se enfrenta a una previsión del tiempo que tal y como nos indica la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos generalizados y localmente persistentes, afectando especialmente a la fachada atlántica, interior de A Coruña e interior de Pontevedra. Cota de nieve en descenso hasta quedar en torno a 1000 metros al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en la mitad oriental de la Comunidad y ligero en zonas costeras del noroeste; máximas en ligero o moderado ascenso. Heladas débiles en cotas altas de áreas montañosas, más probables a últimas horas, cuando también podrían registrarse los valores mínimos de temperatura. Viento moderado de suroeste y oeste con rachas muy fuertes en el litoral norte y noroeste y en zonas altas expuestas». El viento será el elemento que activará todas las alertas: «Rachas muy fuertes de viento en el litoral norte y noroeste y zonas altas del interior. Precipitaciones persistentes en la fachada atlántica, e interiores de Pontevedra y Coruña».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con la borrasca Harry dejando cielos cubiertos y precipitaciones en zonas de Baleares y de la fachada oriental peninsular, abundantes en el cabo de la Nao, tendiendo a alejarse por el Mediterráneo a la par que se abrirán claros; y con el paso de sistemas frontales dejando ya desde primeras horas cielos cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, extendiéndose de oeste a este y terminando por afectar a la mayor parte del territorio. Es probable que sea persistentes y fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz, así como en menor medida en otras zonas de Andalucía occidental y principales áreas de montaña de la vertiente atlántica. Cota de nieve: 1100/1300 metros en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña y pudiendo bajar hasta los 900/1100 m. en el Sistema Central. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en los nortes de las islas montañosas. Bancos de niebla matinales en montañas, este de la meseta Sur y depresiones del nordeste. Las temperaturas máximas descenderán en la región comprendido entre Navarra, Madrid y Cuenca, con aumentos en el resto de la mitad norte y tercio este peninsulares y Baleares, localmente notables en el bajo Ebro. Las mínimas en general aumentarán en la mitad oeste peninsular, notablemente en zonas del Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y tercio este peninsulares y este de las mesetas».