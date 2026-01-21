La AEMET pide que nos preparemos porque no se salva casi nadie: alerta máxima por temporal de lluvias en España

Alerta máxima por temporal de lluvias en España, la AEMET pide que nos preparemos porque no se salva casi nadie. Estamos viendo un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que cada detalle contará. En estos días en los que cada detalle cuenta, deberemos empezar a poner en práctica una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Este mes de enero puede acabar siendo lo que nos dará unas temperaturas y peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos dará algunos cambios que pueden acabar siendo esenciales. Llega un importante cambio que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser la que nos afectará estos días. Las lluvias serán una realidad en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días claves.

Pide la AEMET que nos preparemos porque no se salva nadie

Nadie se salva de lo que llega, la AEMET no duda en darnos algunas indicaciones que deberemos empezar a tener en consideración. Con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Es momento de poner sobre la mesa determinados detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Un invierno que puede acabar siendo lo que nos dará unas últimas semanas de enero en las que el tiempo puede acabar siendo esencial.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede convertirse en la manera de lograr este cambio de ciclo que, sin duda alguna, las lluvias pueden acabar siendo lo que se convertirá en una amenaza contra la que vamos a tener que luchar en estos días.

Este nuevo aviso de la AEMET puede acabar siendo lo que nos hará quedarnos en casa. La alerta roja está presente en estas jornadas en las que el tiempo nos puede hacer pensar en un cambio importante de rumbo o de planes para afrontar esta novedad destacadas que tenemos por delante.

Alerta máxima por temporal de lluvias en España

El temporal de lluvias en España obliga a activar todas las alertas posibles, por lo que, tendremos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Estamos ante un mes de enero que puede convertirse en uno de los más lluviosos de los últimos tiempos.

Tal y como nos explican desde el blog de la AEMET: «Situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con la borrasca Harry dejando cielos cubiertos y precipitaciones en zonas de Baleares y de la fachada oriental peninsular, abundantes en el cabo de la Nao, tendiendo a alejarse por el Mediterráneo a la par que se abrirán claros; y con el paso de sistemas frontales dejando ya desde primeras horas cielos cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, extendiéndose de oeste a este y terminando por afectar a la mayor parte del territorio. Es probable que sea persistentes y fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz, así como en menor medida en otras zonas de Andalucía occidental y principales áreas de montaña de la vertiente atlántica. Cota de nieve: 1100/1300 metros en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña y pudiendo bajar hasta los 900/1100 m. en el Sistema Central. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en los nortes de las islas montañosas. Bancos de niebla matinales en montañas, este de la meseta Sur y depresiones del nordeste. Las temperaturas máximas descenderán en la región comprendido entre Navarra, Madrid y Cuenca, con aumentos en el resto de la mitad norte y tercio este peninsulares y Baleares, localmente notables en el bajo Ebro. Las mínimas en general aumentarán en la mitad oeste peninsular, notablemente en zonas del Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y tercio este peninsulares y este de las mesetas».

Las alertas estarán activadas ante esta previsión del tiempo: «Probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz. Probables acumulados significativos de nieve en el Sistema Central, Cantábrica occidental y Pirineos, pudiendo afectar también a otras montañas de la mitad norte. Ascensos notables de las temperaturas mínimas en el Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur, y de las máximas en puntos del bajo Ebro. Rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Estrecho y Alborán. Soplará viento moderado de componente norte en Canarias y de suroeste y oeste en la Península y Baleares, flojo en el interior nordeste, y que al principio será de norte con intervalos fuertes en Baleares y fachada oriental. Asimismo se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Estrecho y Alborán, también posible en otros entornos de montaña del norte».