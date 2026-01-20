La AEMET confirma que no estamos preparados para lo que llega y avisa: no se salva casi ninguna parte de España

Confirma la AEMET que no estamos preparados para lo que llega y avisa, no se va a salvar ninguna parte de España. La borrasca Harry está causando estragos y lo está haciendo con una serie de peculiaridades que, sin duda alguna puede ser clave. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que serán las que nos marcarán de cerca. Es momento de saber qué es lo que puede pasar ante unos cambios que serán esenciales. Este invierno nos está alejando de lo que sería habitual en estas próximas jornadas.

La AEMET no duda en crear las alertas que sean necesarias para conseguir prevenir a la población de todo lo que está a punto de pasar.

No se salva casi ninguna parte de España

Casi ninguna parte de España se puede salvar.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La borrasca Harry dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular y Baleares, que, en regiones de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón se prevén persistentes y localmente fuertes, pudiendo sobrepasar los 180 litros en puntos de Gerona. Por otro lado el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como cielos nubosos en el resto del Cantábrico y tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de Galicia. Cielos poco nubosos en general en el resto del país, salvo en el norte de Canarias con cielos nubosos, y también con nubosidad baja matinal en la meseta Norte y este de la Sur dando lugar a probables nieblas matinales. Nevará en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular e Ibérica oriental, con una cota en torno a 1000-1200 metros; 1300-1500 m. en Pirineos. Se prevén acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica.

Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular y en el norte de Castilla y León, con aumentos en el Cantábrico y entornos de montaña del centro norte. Las mínimas aumentarán en la mitad sur peninsular, Baleares, Pirineos y oeste de Galicia, predominando los descensos en el resto de la mitad norte. Heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte peninsular, de la meseta Sur y en sierras del sureste, moderadas en montañas de la mitad norte y zonas aledañas de la meseta».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia así como en regiones de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón. Especialmente en Girona podrían superarse los 180 litros en el día. Nevadas con acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica. Rachas muy fuertes de viento, de componente norte en Baleares y zonas del litoral oriental peninsular, y de componente oeste en los de Alborán. Soplará viento fuerte de componente norte con rachas muy fuertes en Baleares y fachada oriental peninsular, con alisio moderado en Canarias, viento de componente sur en el Cantábrico y cuadrante noroeste y de oeste en el resto. Será moderado en Galicia, tercio este peninsular y litorales, flojo en el resto, y con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de poniente en Alborán y del suroeste en litorales gallegos».