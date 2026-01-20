La AEMET activa la alarma por nieve en Madrid y confirma lo peor: «En cotas…»

Activa la AEMET la alarma por nieve en Madrid y confirma lo peor, deberemos empezar a prepararnos para un fenómeno que puede llegar a cotas bajas. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará algunos puntos del todo inesperado. Estaremos muy pendientes de ciertos detalles que, sin duda alguna, nos marcarán muy de cerca. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará un cambio del todo inesperado. Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa, con un fenómeno que afectará de lleno el corazón de España. Madrid se prepara para una nevada que puede llegar en cualquier momento y cuyas cotas, pueden marcar la diferencia.

Confirma lo peor la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en dar algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, es tiempo de ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar en ciertos detalles.

Es momento de dejar salir algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a vivir de una manera en la que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos explicará en estos días en los que cada fenómeno puede ser esencial.

La previsión del tiempo nos lanza unas alertas que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una manera en la que todo puede acabar siendo posible. Son tiempos de visualizar este tipo de fenómenos, pero lo que no es tan frecuente, es que la nieve llegue a unos puntos en los que todo puede ser posible.

La cota de nieve preocupa a los expertos y puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno, en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Se activa la alarma en Madrid ante la nevada que llega

Llega una importante nevada que puede activar las alarmas, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta.

Este tipo de detalles pueden convertirse en un plus de cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará algunas señales que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Tal y como explican desde el blog de la AEMET: «Poco nuboso o despejado, excepto en la Sierra donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y donde existe una baja probabilidad de nevada muy débil por encima de unos 1200 m. Brumas y probabilidad de nieblas engenlantes en la Sierra. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo variable».

Para el resto de España la situación podría ser mucho peor: «La borrasca Harry dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular y Baleares, que, en regiones de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón se prevén persistentes y localmente fuertes, pudiendo sobrepasar los 180 litros en puntos de Gerona. Por otro lado el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como cielos nubosos en el resto del Cantábrico y tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de Galicia. Cielos poco nubosos en general en el resto del país, salvo en el norte de Canarias con cielos nubosos, y también con nubosidad baja matinal en la meseta Norte y este de la Sur dando lugar a probables nieblas matinales. Nevará en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular e Ibérica oriental, con una cota en torno a 1000-1200 metros; 1300-1500 m. en Pirineos. Se prevén acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular y en el norte de Castilla y León, con aumentos en el Cantábrico y entornos de montaña del centro norte. Las mínimas aumentarán en la mitad sur peninsular, Baleares, Pirineos y oeste de Galicia, predominando los descensos en el resto de la mitad norte. Heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte peninsular, de la meseta Sur y en sierras del sureste, moderadas en montañas de la mitad norte y zonas aledañas de la meseta».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia así como en regiones de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón. Especialmente en Girona podrían superarse los 180 litros en el día. Nevadas con acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica. Rachas muy fuertes de viento, de componente norte en Baleares y zonas del litoral oriental peninsular, y de componente oeste en los de Alborán».