Ni nieve ni viento: el aviso de METEOCAT a estas zonas de Cataluña por lo que llega hoy

Meteocat lanza un importante aviso a estas zonas de Cataluña ante lo que llega hoy a nuestro país. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Estaremos muy pendientes de este cielo que en esta comunidad autónoma puede darnos más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que cada detalle contará y puede acabar siendo esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Los expertos de Meteocat puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista. Este fenómeno diferente de la nieve y el viento puede darnos más de una señal de cambio con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es momento de poner en práctica algunos detalles que pueden convertirse en una dura realidad. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, el tiempo en Cataluña va a cambiar por momentos.

Ni nieve ni viento

El viento se acabará convirtiendo en uno de los protagonistas de unas jornadas en las que cada detalle puede contar. Este invierno han sido muchas las alertas por esta situación que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

La nieve llega con una situación del todo inesperada, estos días en los que el frío se convierte en uno de los grandes fenómenos de este mes de enero. Sin duda alguna, podemos estar ante un giro importante que, tocará empezar a ver llegar en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

La lluvia puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días de temporada.

El mal tiempo se convertirá en un elemento clave en estos días en los que el mes de enero parece que quiere retirarse en unos días en los que todo puede ser posible. Es hora de apostar claramente por un giro radical que llegará en breve.

Este es el aviso de Meteocat para estas zonas de Cataluña

Un fenómeno puede darnos más de una sorpresa de este tipo de elementos que, sin duda alguna, puede convertirse en un cambio de ciclo que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas y persistentes, localmente fuertes en el cuadrante nordeste, donde podrán acumular cantidades de lluvia o nieve significativas, con cota de nieve en torno a 1400-1600 m. Probables brumas o bancos de niebla matinales en la Depresión Central de Lleida. Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles en el Pirineo y Prepirineo. En el litoral central y norte, viento moderado del nordeste aumentando a fuerte por la tarde, sin descartar rachas muy fuertes en el litoral de Girona a últimas horas; en el tercio sur, viento moderado del noroeste; en el resto, viento flojo variable, tendiendo en la mitad oriental por la tarde a nordeste moderado». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones generalizadas y persistentes, localmente fuertes en el cuadrante nordeste, donde podrán acumular cantidades de lluvia o nieve significativas. Sin descartar rachas muy fuertes del nordeste en el litoral de Girona a últimas horas».

El resto de España puede tener algunos elementos que pueden ser esenciales: «El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares. Asimismo, un frente atlántico dejará precipitaciones en los litorales atlánticos, afectando a Galicia y al Cantábrico. Se esperan precipitaciones, sobre todo, en el nordeste y Baleares, sin descartarlas de forma débil en el Sistema Central e Ibéricas y de forma aislada en la Meseta. Los mayores acumulados serán en el nordeste peninsular, con precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en Girona. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos, que serán débiles en los del centro y norte, con una cota en torno a 1000-1200 m y nevadas que tendrán acumulados muy importantes en el Pirineo oriental por encima de 1400-1600 m y al final en la Ibérica este con una cota a 1100-1300 m. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes. Brumas y nieblas en zonas de montaña del norte, que pueden ser persistentes en el Pirineo oriental, sin descartar bancos de niebla matinales en la meseta norte. Temperaturas máximas en descenso en el noroeste y montañas del este, y en ascenso en el arco mediterráneo, oeste de las mesetas y el Ebro. Sin cambios o descensos puntuales en el resto. Mínimas en ligero descenso en el nordeste, valles del suroeste y en el Cantábrico. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y localmente en la meseta, moderadas en cumbres».