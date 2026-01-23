Horario del Real Madrid – Barcelona y dónde ver por TV en directo el Clásico de la final de la Supercopa de España femenina

El Real Madrid femenino y el Barcelona están preparados ya para protagonizar un partidazo sobre el terreno de juego de Castalia en la final de este torneo que llega a su fin tras dos partidazos en semifinales. Ambos equipos lo darán todo porque quieren cantar el alirón en Castellón y darle una alegría a sus aficionados, aunque las futbolistas son conscientes de que no será nada fácil. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión del Clásico de la final de la Supercopa de España femenina.

Horario del Real Madrid – Barcelona: el Clásico de la Supercopa de España femenina

El Real Madrid femenino y el Barcelona se enfrentan en Castellón en el partido que corresponde a la final de la Supercopa de España femenina. El Estadio de Castalia está listo para cerrar unos días de puro fútbol en los que el conjunto de Chamartín se impusieron por 3-1 al Atlético de Madrid en la primera semifinal, que se disputó el pasado martes. El miércoles le llegó el turno al cuadro azulgrana, que consiguió ganar al Athletic Club con el mismo marcador que las madridistas, por lo que ahora se citan en este partidazo en el que hay en juego un título.

A qué hora es la final de la Supercopa de España femenina Real Madrid – Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este emocionante Real Madrid – Barcelona de la final de la Supercopa de España femenina para este sábado 24 de enero. El organismo que preside Rafael Louzán ha fijado este Clásico entre merengues y culés en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No debería producirse ningún tipo de incidente en la previa y que así pueda arrancar de manera puntual este partidazo en Castalia.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid femenino vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

RTVE fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos de este emocionante torneo. Este Real Madrid – Barcelona que corresponde a la final de la Supercopa de España femenina se podrá ver en directo por televisión a través del canal Teledeporte. Hay que recordar que al ser retransmitido por este canal del ente público este Clásico se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados al cuadro merengue, al combinado catalán y los amantes de este deporte en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Barcelona correspondiente a la final de la Supercopa de España femenina a través de la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para que todos la puedan descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que tener en cuenta que el ente público pondrá a disposición de todos los usuarios su página web para que todos aquellos que quieran hacerlo mediante un ordenador puedan hacerlo y así no perderse nada de lo que suceda en Castalia.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este Clásico definitivo en el que ambos equipos lucharán por el título. Cuando termine el Real Madrid – Barcelona de la final de la Supercopa de España femenina publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Castalia, ya que OKDIARIO estará allí cubriendo para ofrecer la mejor información a nuestros lectores.

Dónde escuchar por radio en directo el Clásico Real Madrid femenino – Barcelona

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos clubes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid – Barcelona en el que se decidirá al equipo campeón de la Supercopa de España femenina deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Castalia para contar lo que esté ocurriendo en este Clásico que se juega en Castellón.

Estadio y quién es la árbitra del partido Real Madrid femenino – Barcelona

El Estadio de Castalia, ubicado en la ciudad de Castellón de la Plana, será el campo donde se jugará este vibrante Real Madrid – Barcelona de la final de la Supercopa de España femenina. Este recinto deportivo se inauguró en 1987 y en él caben unas 15.500 personas, por lo que se espera que haya una gran entrada, ya que dos de los clubes más importantes de nuestro país se ven las caras en un choque en el que hay en juego un título.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a la colegiada Eugenia Gil para que imparta justicia en este Real Madrid – Barcelona que corresponde a la final de la Supercopa de España femenina. La colegiada tendrá a Silvia Fernández y a Rita Cabañero como asistentes en ambas bandas, mientras que Lorena Trujillano y Lorena Novas serán la cuarta y quinta árbitra en Castalia en este Clásico que promete tener de todo.