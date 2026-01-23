Alineación del Barcelona en la final de la Supercopa femenina contra el Real Madrid

El Barcelona buscará su sexta Supercopa de España en un Clásico para el que Pere Romeu sacará la mejor alineación que tiene. El once de gala del Barça será el que se presente sobre el césped de Castalia este sábado. Esto es, con Patri Guijarro de inicio, toda vez que ha superado la lesión que la mantuvo tres meses alejada de los terrenos de juego. Vuelve para un momento clave, puesto que estará en juego el primer título del curso.

Sin Aitana Bonmatí, que sigue de baja por la lesión en el peroné que sufrió con la Selección en noviembre, la buena noticia para el conjunto culé es que Patri Guijarro ya está en condiciones de regresar a la titularidad. La pivote ha tenido minutos en los últimos encuentros y parece estar al 100% para ser de la partida este sábado, en el Clásico ante el Real Madrid, en la final de la Supercopa de España 2026.

Muy pocas dudas hay respecto a la alineación que presentará el Barcelona en Castellón de la Plana. El conjunto culé sacará un equipo muy similar al que jugó en la semifinal contra el Athletic, aunque con dos cambios. Serrajordi se sentará en el banquillo con el regreso de Patri, mientras que la sanción a Kika lleva a Graham a volver a la titularidad.

Posible alineación del Barcelona

De esta manera, Cata Coll será quien esté en portería. La internacional será la encargada de estar bajo palos, escoltada en defensa por la pareja de centrales que forman Mapi León e Irene Paredes. En los laterales aparecerán Ona Batlle por el derecho y Esmee Brugts por el izquierdo.

En el centro del campo, sin Aitana, algo habitual ya en el último mes y medio, la noticia es la aparición de Patri Guijarro de inicio. Formará parte del triángulo mágico donde también aparecen Alexia Putellas y Vicky López, ambas como interiores.

Caroline Graham Hansen volverá a la titularidad en el extremo diestro, mientras que por el costado contrario aparecerá Claudia Pina. Dos de las futbolistas con más gol de este Barcelona, a las que acompañará la que es, sin duda, la gran amenaza de las azulgrana. Se trata de Ewa Pajor, que lleva 20 goles en lo que va de curso y que, además, ya le hizo un doblete al Real Madrid en Montjuic.