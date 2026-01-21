Habrá Clásico en la final de la Supercopa: el Barcelona remonta al Athletic y se cita con el Real Madrid

Habrá Clásico en la final de la Supercopa de España femenina 2026. Otro más. El Real Madrid se enfrentará al Barcelona, después de que las culés hayan remontado al Athletic en Castalia. Se adelantaron las bilbaínas, por medio de Nerea Nevado de penalti, pero rápido le dieron la vuelta por medio de Ona Batlle y Paredes. Se quedaron en inferioridad las culés, pero no fue un problema, puesto que Pajor sentenciaría para citarse en la final con el conjunto blanco.

El Barça tomó el mando del partido desde el comienzo, en busca del dominio de balón y con un Athletic defendiendo muy bien. Ewa Pajor y Kika Nazareth fueron las protagonistas de las primeras ocasiones culés. Daniela Agote firmaba las acciones más inquietantes del Athletic Club hasta que Maite Zubieta se internaba en el lateral del área y era derribada por Mapi León. La árbitra, Elisabeth Calvo, no lo dudó y señaló penalti, que sería reafirmado tras la revisión del FVS, puesto que la central medió la pierna y la impidió progresar en el área. Desde los once metros adelantó a las rojiblancas Nerea Nevado en el minuto 25. Estuvo a punto de pararlo Coll, que llegó a tocar el balón, pero el esférico acabó en el fondo de la red.

Las de Pere Romeu no bajaron los brazos y volvieron a intentar dominar el control del balón e intentar generar ocasiones pero el Athletic, bien posicionado e incisivo en defensa, no se lo terminaba de permitir. Una intensidad que les sirvió hasta el minuto 34 en el que, tras una primera ocasión de Alexia, en la segunda jugada, aprovechó el balón Ona Batlle para, desde fuera del área, hacer la igualada.

El Barcelona tiró de paciencia esperando la ocasión para voltear el marcador y ésta llegó cuatro minutos más tarde, en el 38. Lo firmó Irene Paredes. El rechace de Olatz Santana al remate de Claudia Pina lo aprovechó la capitana para rematar al fondo de la red. Cumplido el tiempo de descuento de la primera parte, tras un salto en el área del Barcelona, Elisabeth Calvo expulsó a Kika Nazareth por un impacto con el codo en la cara de Naia Landaluce.

Empezaba la segunda mitad el conjunto blaugrana en inferioridad numérica y con un marcador tan ajustado como abierto (2-1). Y con esa tensión se afrontaron los primeros instantes tras el descanso. Sin ocasiones claras, tocaba mover banquillos. Vicky López y Clara Serrajordi dejaban su posición en el campo a Patri Guijarro y Graham Hansen. Javi Lerga también modificaba su once con Sara Ortega en el lugar de Vilariño.