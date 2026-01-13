Nerea Nevado: «Real Madrid y Barcelona siempre son favoritas pero vamos a salir a por ellas»

Con la resaca de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí aún caliente, la próxima semana llega el turno de la femenina. Tendrá los mismos cuatro protagonistas, que adelantan sus partidos ligueros de esa jornada a esta semana. El Athletic, rival del Barcelona en semifinales, se enfrenta este martes en Liga F al Real Madrid. Afronta una semana clave en su temporada y, antes de ello, su capitana, Nerea Nevado (Santurce, 2001), atiende a OKDIARIO para valorar el momento por el que pasa el conjunto rojiblanco y el futuro más inmediato.

Centradas en la visita de este martes (19:00 horas) a Valdebebas, la lateral izquierdo del Athletic repasa cómo llegan ella y sus compañeras a esta semana clave en la temporada de las vascas. El momento no puede ser mejor, puesto que encadenan nueve partidos seguidos sin conocer la derrota. La última, precisamente, se dio en San Mamés, ante el Real Madrid, en un partido en el que Nevado vivió uno de los momentos más importantes de su carrera, pese a caer por 1-4, dado que marcó su primer gol en el estadio bilbaíno.

En una semana podría vivir otro. Al menos, sueña con ello. Disputarán la Supercopa por primera vez bajo este formato y optarán a darle un título al Athletic por primera vez en 10 años. No será sencillo, como destaca la futbolista, toda una veterana ya pese a su juventud. Nunca lo es ante un Barça y un Madrid que parten siempre como «favoritas» pero afirma que se dejarán todo sobre el césped para intentar ganarles.

PREGUNTA – ¿Cómo se encuentra el equipo en este momento de la temporada?

RESPUESTA – Ahora muy bien. Creo que empezamos un poco peor, pero ahora llevamos ocho partidos sin perder. La dinámica del equipo es muy buena.

P.- Tras el empate de la última jornada perdieron una oportunidad para acercarse a la zona alta.

R.- Sabíamos que iba a ser un partido complicado y creo que el empate es justo viendo el partido. Estamos pensando en el del martes contra el Real Madrid. No podemos parar a pensar mucho porque jugamos ya.

P.- Terminaron muy bien el 2025, tras un inicio de temporada en el que les costó. ¿Qué espera de este inicio de 2026?

R.- Seguir en la misma dinámica que acabamos el año. Empezamos la temporada un poquito peor por las lesiones, pero ahora el equipo está con confianza y estamos bien para los partidos que vienen.

P.- Sólo han perdido tres partidos esta temporada y dos fueron contra Real Madrid y Barcelona, aunque fue al principio de la temporada.

R.- Ningún partido es igual a los de principio de temporada. Al principio todavía te estás haciendo al nuevo cuerpo técnico, al míster y también influyen las lesiones que hubo. Ahora creo que va a ser un partido totalmente distinto, tanto contra el Madrid como contra el Barça, respecto a lo que jugamos al principio.

P.- A nivel personal, ¿cómo se encuentra? Ha jugado todos los minutos posibles esta temporada.

R.- Me encuentro bien porque intento currar mucho fuera de Lezama, no solo con el equipo, sino también con psicóloga, preparador físico y nutricionista. Para mí es superimportante tener la cabeza limpia para los partidos y seguir trabajando cada día en los entrenamientos. También adapto el trabajo según las cargas que tengamos en la semana: a veces hago menos fuerza, más estiramientos o descanso si hemos jugado sábado y martes. Además, cuido mucho la alimentación, que para mí es clave. Al final creo que todo el conjunto de cosas es lo que me ayuda a aguantar todos los partidos sin lesiones.

P.- ¿Qué papel tiene el trabajo psicológico en su rendimiento?

R.- Intento no hablar mucho de mi fútbol. Pienso que es importante limpiar la cabeza con otro tipo de terapia. Hablo de mi vida en general, para soltar cosas externas y desconectar. Si no, estás todo el día pensando en lo que has hecho en el entreno o en el partido y eso no te deja descansar mentalmente.

P.- ¿Cómo preparan los partidos contra equipos como Real Madrid o Barça?

R.- Solemos trabajar siempre como equipo. Sí que es verdad que ajustamos cosas dependiendo del rival, pero siempre nos los tomamos con mucha ambición. Son equipos grandes y sabemos que tenemos que hacerlo bien, con valentía, mirando para adelante y jugando para adelante. La idea es intentar atacar los fallos que puedan provocar ellas y competirles de tú a tú.

P.- ¿Cómo se afronta jugar contra rivales que teóricamente son favoritos?

R.- Está claro que el Madrid y el Barça siempre son las favoritas cuando juegas contra ellas, eso lo sabemos todas. Pero el equipo sale a ganar, sale preparado. Lo hemos demostrado, porque solo hemos perdido tres partidos, y eso habla de que somos un equipo muy sólido. La mentalidad es salir a darlo todo y a intentar ganar. Nosotras salimos a todos los partidos pensando que da igual quién esté delante, que vamos a por el partido. En esta Liga puede ganar cualquiera y tú puedes ganar a cualquiera.

P.- ¿Qué jugadora del Real Madrid destacaría?

R.- Linda. También Weir me parece una jugadora muy buena. Por cómo se mueve, los controles que tiene, el golpeo… creo que es una jugadora top. Y Linda es una tía diferencial por su conducción, por cómo rompe líneas, por su velocidad y su regate. Es capaz de generar muchas cosas ella sola, por la capacidad que tiene.

P.- ¿Cómo ve al Real Madrid esta temporada?

R.- Este año son muy verticales. En cuanto la cogen las extremas van para adelante, con las laterales doblando. A lo mejor el año pasado era más toque, pero este año combinan y atacan directamente.

P.- ¿Les ve con opciones reales de ganar un título?

R.- La última vez que jugaron contra el Barça tuvieron muchas ocasiones, así que ya se ve que están mucho más cerca. Obviamente nosotras queremos ganar la Supercopa, pero sí que pienso que tienen jugadoras muy top, muy buen equipo, y que cada vez se van acercando más.

P.- En el último partido contra el Real Madrid marcó un gol muy especial: el primero en San Mamés.

R.- Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Meter un gol en San Mamés… ¿qué más puedo pedir? Es increíble. Está claro que el resultado no nos acompañó, pero individualmente marcar allí es algo increíble.

P.- Es del Athletic desde pequeña. ¿Se imaginaba jugar un día en San Mamés?

R.- Yo me lo imaginaba, pero no pensaba que iba a pasar de verdad. Yo le decía a mi madre que me apuntara al Athletic y me decía que no podía, que tenían que llamarte ellos. Y al final tuve la suerte de que sí, de que me llamaron, y mira ahora.

P.- ¿Quién fue su referente cuando era niña?

R.- Siempre digo que me gustaba mucho Ronaldinho por el regate y cómo se desenvolvía. Y luego, cuando fui un poco más mayor, Aduriz… ya tirando para los de casa. Entonces no era lateral todavía…

P.- ¿Y ahora como lateral en quién se fija?

R.- Me gusta mucho Balde, porque es muy vertical, se mete para adentro, centra mucho… me gusta bastante.

P.- Llegó al Athletic con 15 años y ahora es capitana. ¿Qué significa para usted?

R.- Para mí es un orgullo, sobre todo porque he sido elegida por mis compañeras. Que ellas confíen en mí para llevar el brazalete significa mucho.

P.- También tiene la confianza del cuerpo técnico. Ha jugado todos los minutos (1.350) este curso.

R.- Lo valoro un montón. La continuidad también te ayuda mucho, sobre todo en la confianza, pero también te exige ser cada día mejor. Tienes un partido otra vez el fin de semana y es todo como muy rápido que tienes que recuperar bien para jugar bien y mentalmente estar bien. Intento no relajarme, ser ambiciosa y ser constante todos los días.

P.- El verano pasado le renovaron activando una cláusula por los minutos jugados… Esta temporada vuelve a terminar contrato y ya puede negociar con otros clubes. ¿Cómo está su renovación con el Athletic?

R.- Yo todo eso lo dejo en manos de mi agencia. Ellos son los que manejan ese tema. Yo prefiero que no me digan nada, porque lo que quiero es seguir trabajando, ser constante y dar el máximo. Ahora mismo estoy centrada en acabar bien la temporada y en poder ayudar todo lo que pueda al equipo. Y lo que tenga que venir, vendrá.

P.- ¿Hasta verano no pensará en ello?

R.- Sí, sí, hasta verano. Ahora mismo es partido a partido y lo de ahora.

P.- ¿Qué objetivos se marca a corto o medio plazo?

R.- Me encantaría ganar algún título. ¿Qué jugadora no quiere eso?

P.- ¿La Supercopa?

R.- Pues ojalá. También el tema de la Selección… lo que te digo: sigo currando, sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo y ojalá algún día pueda estar ahí con las mejores. Yo lo único que puedo hacer es trabajar cada día, dar lo mejor de mí en cada entreno y en cada partido y, siendo constante, las cosas pueden llegar.

P.- Sonia Bermúdez la conoce bien por la sub-23. Ha llamado a algunas como Astralaga o Fiamma. ¿Cree que eso puede ayudarle a volver a la asboluta?

R.- Eso no depende de mí. Yo hago mi trabajo. Está claro que ella ha sido mi entrenadora en temporadas anteriores y que me conoce bastante, pero al final si te llaman es porque estás haciendo las cosas bien. Me alegro mucho por las compañeras que han ido porque se lo han currado y han tenido su oportunidad.

P.- Fue convocada en una ventana de clasificación para la Eurocopa, ¿qué se llevó de esa experiencia?

R.- Para mí fue estar con las mejores. Fijarme en sus buenos hábitos, en cómo entrenan y cómo se dejan todo en cada entreno. No fallan en el detalle: fallan un pase y ya les da rabia, se exigen muchísimo. También aprendí mucho del tema de la alimentación y de cómo cuidan cada cosa al detalle. Creo que aprendí un montón estando allí.

P.- Volviendo al Athletic, la semana que viene empieza la Supercopa. ¿Qué supone para el equipo jugarla?

R.- Para nosotras es algo nuevo. Es mi primera vez y creo que para todas es súper ilusionante. Es otra competición más, otra experiencia. Pero ahora mismo estamos centradas en el partido del martes, es en lo que estamos focalizadas.

P.- ¿Cómo se puede parar al Barça? Viene de meterle 12 goles al Madrid CFF…

R.- Son muy buenas, tienen mucha calidad y se entienden muy bien entre ellas. Lo que tenemos que hacer es salir a hacer nuestro mejor partido, juntarnos mucho en defensa y trabajar todas juntas para intentar pararlas. Vamos a por ellas.