Alexia Putellas: «Las finales no se pueden controlar, el Real Madrid va a salir a por nosotras»

Alexia Putellas ha comparecido en sala de prensa antes de la final de la Supercopa de España, en la que el Barcelona se medirá al Real Madrid en busca del título. La capitana del conjunto culé, una de las mejores jugadoras del mundo, ha destacado que, a pesar de lo que pueda parecer, se espera un partido «igualado». De hecho, considera que las finales «no se pueden controlar» y que el Real Madrid saldrá a por ellas en busca de la victoria.

Nueva final para una jugadora que lo ha ganado todo y que sigue teniendo muchísima ambición por cada título que disputa. «Todos son especiales. Nunca es suficiente, he levantado muchos y he vivido una etapa ganadora. Es especial levantar títulos. No quiero anticiparme, será un partido difícil y una final muy competida. Paso a paso», ha señalado.

También ha hablado sobre su papel como capitana con las jóvenes que disputarán su primera final con el Barcelona: «Es un privilegio y una oportunidad para ellas, con mucha carga competitiva. Es una oportunidad para ellas. Como capitana la experiencia les transmitimos confianza, tranquilidad y que aprendan de esta situación».

«Creo que ha sido un descubrimiento impresionante. Viene una generación que te demuestra de lo que está hecha la Masía. Estas jugadoras hacen sus esfuerzos y tienen la oportunidad demostrando el tipo de jugadoras que son. Lo único que intentamos hacer es acompañarlas, ayudarlas que el equipo se beneficie», ha destacado sobre la presencia de jugadoras de la cantera en el primer equipo este curso.

Alexia alaba al Real Madrid

Uno de los aspectos más importantes de este Barça es su fortaleza mental, esa que las llevó a darle la vuelta a un 0-1 ante el Athletic en semifinales: «No sé si más o menos pero sin duda es un concepto muy importante y más en esa final. El otro día nos sobrepusimos, porque fue un reto y podemos con cualquier reto. La parte mental venimos trabajándolo de mucho tiempo y es una parte diferencial de este equipo».

Precisamente, se ha pronunciado sobre esa expulsión a Kika Nazaret en la semifinal: «Al final se ha desestimado el recurso, pero ella ha viajado y está con nosotras, aunque le toque otro rol. Está dolida porque no puede aportar como nos gusta, pero sigue siendo importante. Tenemos la suerte de tener su compromiso».

Alexia termina contrato en junio, pero su renovación es algo de lo que «no toca hablar» antes de esta final, en la que tiene puesto su «100%». «La presión es para quien queráis, me da igual los títulos que tengamos o los que tengan ellas. Nos enfocamos en que tenemos que respetar este escudo y salir como si no hubiéramos ganado nunca nada. Es nuestra ambición y nuestra forma de ser. Es nuestro ADN», ha destacado sobre el favoritismo del Barça.

También ha alabado al trabajo que está haciendo el Real Madrid en los últimos tiempos y qué espera del conjunto blanco: «En temas tácticos seguro que os podrá hablar el míster mejor. Espero a un Real Madrid que va a ir a por nosotras y va a ser un duelo muy bonito. Espero un partido en el que los pequeños detalles marquen la diferencia, nosotras estamos seguras de que si hacemos lo que queremos, estaremos más cerca de ganar. Las finales no se pueden controlar».

«Poco a poco, como todos los equipos. Un proyecto necesita tiempo y es lo que ha hecho que el Real Madrid esté en la final por un título. Tienen muy buenas jugadoras, vienen jugando muy bien, en buena dinámica y el partido de mañana va a ser muy complicado. Vamos con esa mentalidad», ha señalado.