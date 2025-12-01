La hora de Alexia Putellas

España se juega un nuevo título y lo hace sin una de sus dos principales estrellas. La lesión de Aitana Bonmatí deja huérfana a la otra Balón de Oro, Alexia Putellas. La jugadora del Barcelona será la encargada de coger los galones de la Selección en esta final, en la que deberá brillar como en sus mejores noches. Sin ir más lejos, ya lo hizo en las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, marcando un doblete en Málaga y haciendo el gol del triunfo en Gotemburgo. Ahora, contra Alemania, tras un partido discreto de todas en Kaiserslautern, deberá desplegar su mejor fútbol para guiar a la Selección a la victoria.

Alexia comenzó de la mejor manera posible la era de Sonia Bermúdez. La doble ganadora del Balón de Oro volvió a reinar de nuevo con España, en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones. El duelo se empezó a encarrilar en La Rosaleda gracias a ella, que se sacó de la chistera un golpeo espectacular en una falta en la frontal. La puso en la escuadra y adelantó en el marcador al equipo nacional.

👑 POR ALGO ES LA REINA DE ESTO. ALEXIA PUTELLAS, 𝙦𝙪𝙚́ 𝙜𝙤𝙡𝙖𝙯𝙤 🇪🇸🇸🇪 España – Suecia, de semifinales de la Nations League en Teledeporte y https://t.co/xbgDUnViU2 pic.twitter.com/vRtg3BJRwb — Teledeporte (@teledeporte) October 24, 2025

La Selección rozó la perfección en una primera parte para el recuerdo en el que Alexia brilló como sólo ella sabe. La jugadora del Barça amplió su cuenta goleadora con un tanto típico de cazadora del área. Como si fuera una killer, Putellas apareció en el área pequeña para aprovechar un rechace y mandarlo a guardar. Pina estrelló un golpeo en el larguero y la 11 de España no falló.

Por si no fuera suficiente su aportación en la goleada por 4-0 en la ciudad de la Costa del Sol, en la vuelta también apareció. Con todo ya resuelto, Alexia no dejó escapar la oportunidad para darle un triunfo por la mínima a España, que no hacía más que ampliar la ventaja en una eliminatoria que habían cerrado ya en la ida. Llegando desde atrás, Pina le puso un balón que, una vez más, la clavó en el ángulo.

Alexia quiere volver a reinar con España

España cuajó un mal partido en Alemania, en la ida de la final de la Liga de Naciones. De hecho, llegaron vivas al Metropolitano gracias a una actuación espectacular de Cata Coll. Gracias a ese empate a cero, en el que las germanas perdonaron lo que no está escrito, ahora la Selección puede aprovecharse en casa, en un estadio que será una caldera, puesto que se espera que se roce el lleno en la capital para el encuentro.

Y en ese estadio a rebosar, Alexia Putellas debe reinar. Sin Aitana Bonmatí, la futbolista del Barcelona será la encargada de liderar a España hacia un nuevo título. Tras ganar el Mundial en 2023 y la Liga de Naciones en febrero de 2024, ahora la Selección vuelve a estar en disposición de levantar otro título. Todo, con una futbolista superlativa en sus filas. Una Alexia que quiere volver a reinar.