Un milagro llamado Cata Coll

España consigue de forma milagrosa sacar un empate en la ida de la final de la Liga de Naciones ante Alemania. Un milagro que tiene nombre y apellido: Cata Coll. La portera de la Selección salvó a las nuestras de una goleada, en un partido irreconocible de las campeonas del mundo, que se vieron superadas en todo momento por las germanas. Cinco paradas de la guardameta balear que permiten llevar la eliminatoria completamente abierta al Metropolitano, donde se decidirá el título el martes.

Cata fue lo único que frenó al rodillo alemán, liderado por Jule Brand y, sobre todo, por Klara Bühl. Las dos tuvieron en sus botas innumerables ocasiones, pero fueron incapaces de darle la victoria a una selección germana que mereció llevarse este primer asalto por el título. Superaron a España en todas las facetas, pero no pudieron hacer lo propio con la guardameta, salvo en una ocasión, en la que fue Paredes quien evitó el gol bajo palos.

Cata comenzó deteniendo un disparo cruzado de Bühl que era sólo la antesala de lo que vendría. La delantera germana hizo lo que quiso, en un alarde de su enorme calidad, y consiguió plantarse en varias ocasiones ante Cata, que le negó el gol. También lo hizo con Kerr, pero si hubo una gran parada fue la que le hizo a Julie Brand.

La meta de la Selección, como si fuera portera de fútbol sala, metió el pie para desviar un disparo de la delantera del Olympique de Lyon. En un mano a mano, salió victoriosa una vez más la portera culé, salvando a España de lo que pudo llegar a ser una goleada.

Los palos también salvan a España

En la segunda parte, no fue Cata, sino los palos los que salvaron a España. Las dos ocasiones llegaron por parte de Bühl y Brand, las dos grandes protagonistas del partido. La primera de ellas se sacó un potentísimo disparo desde la frontal que repelió el palo corto, mientras que la segunda lo hizo desde un lateral, con un disparo que se envenenó hasta el punto de golpear en el larguero.

La Selección salió viva del Fritz Walter Stadion, y ahora será en el Metropolitano donde se decidirá la eliminatoria. España defenderá el título de Liga de Naciones logrado hace año y medio en Sevilla y lo hará en la capital, en un partido en el que se espera que se bata el récord de asistencia a un partido de la selección femenina. El hecho de que llegue abierto, lo cierto es que ayuda a darle emoción a una final que, incomprensiblemente, ha sido a doble partido.