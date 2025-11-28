Alemania – España, en directo online: resultado y cómo va la ida de la final de la UEFA Nations League 2025 en vivo gratis hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania - España de la UEFA Nations League femenina
El Alemania - España es de la ida de la final de la UEFA Nations League femenina y se jugará en el Estadio Fritz Walter
Por qué la final de la UEFA Nations League femenina se juega a doble partido
La selección española de fútbol femenino afronta un complicado encuentro en el Estadio Fritz Walter de Kaiserslautern contra Alemania en la ida de la final de la UEFA Nations League femenina. La vuelta será la próxima semana y las de Sonia Bermúdez esperan poder levantar el título en el Metropolitano, pero será muy importante el resultado que consigan hoy en tierras germanas. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Alemania – España de la Liga de las Naciones.
Alemania – España, en directo
Así está la UEFA Nations League femenina
Como ya es sabido por todos, la final de la UEFA Nations League femenina la jugarán Alemania y España a doble partido. La ida será hoy, mientras que la vuelta se jugará el próximo martes 2 de diciembre. El combinado germano superó a Francia en las semifinales al ganar en tierras alemanas por 1-0 a las galas, mientras que en la vuelta empataron 2-2 y ese resultado les valió para avanzar al choque decisivo. En cuanto a las pupilas de Sonia Bermúdez, golearon por 4-0 a Suecia en la ida y vencieron por 0-1 en la vuelta.
A por un nuevo título
A diferencia del fútbol masculino, esta es la segunda edición que se juega de la UEFA Nations League femenina. En la primera, jugada entre 2023 y 2024, la selección española de fútbol femenino consiguió alzar el título al cielo de La Cartuja al imponerse por 2-0 a Francia. Ahora, el formato ha cambiado y el partido decisivo se disputa a doble partido, por lo que lo que suceda hoy contra Alemania no será decisivo. Eso sí, las de Sonia Bermúdez quieren sacar un resultado favorable para añadir un título más a esta generación tan exitosa que además de ganar la Liga de las Naciones también sabe lo que es conquistar un Mundial.
Partidazo en Kaiserslautern
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – España que corresponde a la ida de la final de la UEFA Nations League femenina. El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez espera poder imponerse al combinado germano en el Estadio Fritz Walter para poder sacar un resultado de cara al choque de vuelta que se disputará el próximo martes en el Metropolitano. En el estadio del Atlético de Madrid se decidirá todo y ese día las españolas esperan poder levantar de nuevo el título de la Liga de las Naciones.
Min 19
Cata Coll atrapa el balón
Gran acción de Bühl por la banda derecha de España y su centro potente acabó en los guantes de la guardameta española.
Min 18
Amarilla
Cartulina para Laia Aleixandri por agarrar a una rival y cortar un ataque prometedor.
Min 15
Primera llegada de España
Córner a favor de España que sacó Claudia Pina. Laia Aleixandri intentó rematar de cabeza, pero salió bien la arquera alemana para incomodarla en su testarazo.
Min 10
No llega España
Intenta mover el balón la selección española, pero cuando llegan a zona de tres cuartos no pueden superar la barrera de Alemania.
Min 5
Presión de Alemania
Insiste el combinado alemán en presionar en el centro del campo de España para evitar que puedan circular cómodamente el balón. Una pérdida de las de Sonia Bermúdez acabó en un contragolpe en el que Anyomi intentó un pase de la muerte, pero no tenía a ninguna compañera.
Min 2
Cata Coll
Ha comenzado con fuerza Alemania y el primer disparo a portería ha sido de Bühl, pero Cata Coll estuvo atenta para detenerlo sin grandes problemas.
¡¡Arranca el Alemania – España!!
¡Rueda el balón en Kaiserslautern! ¡Sacó de centro Alemania!
¡El himno de España!
Resuena el himno nacional de España por la megafonía del Estadio Fritz Walter.
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que arranque la ida de la final de la UEFA Nations League. Las jugadoras de Alemania y España van a saltar en breves momentos al verde y se escucharán los himnos por la megafonía del estadio.
La bestia negra de España
Uno de los mayores rivales de la selección española de fútbol femenino es el combinado germano, a la que no habían ganado nunca hasta la pasada Eurocopa. Esta es la historia de duelos entre Alemania y España.
A doble partido
Muchos aficionados se preguntaban por qué esta final de la UEFA Nations League femenina es a doble partido. Este es el motivo.
La final de la UEFA Nations League
El título de la Liga de las Naciones se decidirá el próximo martes en el Metropolitano y allí estará el Rey Felipe VI.
A qué hora es el Alemania – España
Este partido de la ida de la final de la UEFA Nations League femenina Alemania – España fue fijado en el horario de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Dónde ver por TV el partido de la selección española femenina hoy
Este Alemania – España se podrá ver en directo por televisión a través de La1. En la web de OKDIARIO te vamos a contar el resultado, goles y minuto a minuto en streaming y en vivo online lo que suceda en la ida de la final de la UEFA Nations League.
Once de Alemania
También conocemos el once de las germanas, que intentarán sacar un buen resultado en este choque de la ida de la final de la UEFA Nations League. Esta es la alineación oficial de Alemania contra España hoy: Berger; Gwinn, Knaak, Minge, Kett; Brand, Sens, Nüsken; Bühl, Cerci, Anyomi.
Alineación de España
Ya conocemos el once escogido por Sonia Bermúdez para este apasionante encuentro de la selección española femenina. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Alemania: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga; Aleixandri, Alexia, Aitana; Pina, Mariona, Esther.
Todo preparado
Queda una horita para que comience este Alemania – España de la ida de la final de la UEFA Nations League femenina y en breves momentos anunciaremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Min 23
Alemania busca el primero
Disparo de Minge desde la frontal del área que se pierde por línea de fondo porque el balón chocó en Irene Paredes. En el saque de esquina hubo falta a Cata Coll y el balón pasó a ser de España.