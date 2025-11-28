Alemania – España, en directo online: resultado y cómo va la ida de la final de la UEFA Nations League 2025 en vivo gratis hoy

La selección española de fútbol femenino afronta un complicado encuentro en el Estadio Fritz Walter de Kaiserslautern contra Alemania en la ida de la final de la UEFA Nations League femenina. La vuelta será la próxima semana y las de Sonia Bermúdez esperan poder levantar el título en el Metropolitano, pero será muy importante el resultado que consigan hoy en tierras germanas. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Alemania – España de la Liga de las Naciones.

Alemania – España, en directo

Así está la UEFA Nations League femenina

Como ya es sabido por todos, la final de la UEFA Nations League femenina la jugarán Alemania y España a doble partido. La ida será hoy, mientras que la vuelta se jugará el próximo martes 2 de diciembre. El combinado germano superó a Francia en las semifinales al ganar en tierras alemanas por 1-0 a las galas, mientras que en la vuelta empataron 2-2 y ese resultado les valió para avanzar al choque decisivo. En cuanto a las pupilas de Sonia Bermúdez, golearon por 4-0 a Suecia en la ida y vencieron por 0-1 en la vuelta.

A por un nuevo título

A diferencia del fútbol masculino, esta es la segunda edición que se juega de la UEFA Nations League femenina. En la primera, jugada entre 2023 y 2024, la selección española de fútbol femenino consiguió alzar el título al cielo de La Cartuja al imponerse por 2-0 a Francia. Ahora, el formato ha cambiado y el partido decisivo se disputa a doble partido, por lo que lo que suceda hoy contra Alemania no será decisivo. Eso sí, las de Sonia Bermúdez quieren sacar un resultado favorable para añadir un título más a esta generación tan exitosa que además de ganar la Liga de las Naciones también sabe lo que es conquistar un Mundial.

Partidazo en Kaiserslautern

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – España que corresponde a la ida de la final de la UEFA Nations League femenina. El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez espera poder imponerse al combinado germano en el Estadio Fritz Walter para poder sacar un resultado de cara al choque de vuelta que se disputará el próximo martes en el Metropolitano. En el estadio del Atlético de Madrid se decidirá todo y ese día las españolas esperan poder levantar de nuevo el título de la Liga de las Naciones.