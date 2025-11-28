España vuelve a encontrarse con su bestia negra en la final de la Liga de Naciones

España vuelve a citarse con su bestia negra en la final de la Liga de Naciones. Alemania ha sido históricamente una de esas selecciones que no han estado al alcance de nuestra Selección, puesto que hasta hace unos meses únicamente se había empatado contra ellas en dos ocasiones, perdiendo en otras cuatro. No se conocía la victoria, hasta que en semifinales de la pasada Eurocopa, por fin se logró. Fue con un gol de Aitana, que ese día dio el paso definitivo hacia su tercer Balón de Oro consecutivo.

Un gol que se hizo esperar, puesto que no llegó hasta la prórroga. Entonces, la mejor jugadora del mundo destapó el tarro de las esencias y aprovecho un hueco que había dejado Ann-Katrin Berger en el primer palo para colarle por ahí el balón. Un detalle que, por otro lado, estaba más que estudiado.

Berger había cuajado una Eurocopa perfecta hasta entonces. Había formado un muro infranqueable que la llevo a guiar a su selección hasta las semifinales. En unos cuartos de final donde se quedaron con una jugadora menos en la primera parte, paró un penalti y consiguió mantener vivas a las suyas ante un acoso permanente de Francia.

Contra España, más de lo mismo. Berger paró todo, desquició a las nuestras hasta que Aitana se percató de ese pasito a un lado que dio la guardameta. Estaba más que hablado y, cuando recibió de Athenea, prácticamente sobre la línea de fondo y sin apenas ángulo para que su disparo acabara dentro, probó. Lo lógico hubiera sido un centro al corazón del área, pero vio la oportunidad y no la desaprovechó, metiendo a la Selección en la primera final de una Eurocopa de su historia.

Alemania era el techo de España

Aitana rompía otro techo. Uno más. Alemania ha sido históricamente la bestia negra de España, pero ese día todo cambió. Ahora, sabiendo ya que son capaces también de ganar a la histórica dominadora del fútbol en Europa, las campeonas del mundo pueden lograr un nuevo título. Sería el tercero en poco más de dos años, tras el Mundial de 2023 y, precisamente, la Liga de Naciones de 2024. Tras ellos, llegaron dos palos, con la derrota en los Juegos y, sobre todo, cayendo en penaltis en la final de la pasada Eurocopa.

Ahora, España puede resarcirse de nuevo, ante una Alemania que llega avisada. Saben que para imponerse a este equipo, tanto en Kaiserslautern como en el Metropolitano, deberán cuidar hasta el más mínimo detalle. De lo contrario, como ya comprobaron hace bien poco, se exponen a que la magia de esta selección las lleve de nuevo a claudicar.