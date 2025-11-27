España busca dar el primer paso hacia el título en la ida de la final de la Liga de Naciones y, para ello, se espera la alineación de gala en Alemania. Sonia Bermúdez optará por el mejor equipo que puede poner hoy por hoy sobre el terreno de juego, exceptuando la ausencia de Patri Guijarro en el pivote por lesión. Aleixandri estará en su lugar, como es habitual, mientras que Mapi León formará en el centro de la defensa. En punta, debería estar Esther González, pichichi de la pasada Eurocopa.

No hay muchas dudas de cara a esta final, aunque siempre hay margen para la sorpresa. No se esperan cambios muy significativos en el equipo de Bermúdez en Kaiserslautern, algo lógico teniendo en cuenta que hay un título en juego.

La única duda que puede haber reside en quién formará en punta, que es donde más opciones presenta. Lo lógico sería que estuviera Esther. La delantera no pudo acudir a la convocatoria de hace un mes por unas molestias, pero vuelve de cara a la final y lo hace además como campeona de la liga de Estados Unidos (NWSL) por segunda temporada consecutiva con el Gotham. Pese a que se incorporó un día más tarde a la concentración por tener que volar desde allí, apunta a entrar directa en la alineación inicial de España.

Tampoco se podría descartar un cambio en el extremo derecho, aunque sería poco probable. Vicky López fue titular en la ida de semifinales ante Suecia, en el primer partido de Bermúdez como seleccionadora, aunque Claudia Pina –que entró en ese partido por la lesión de Salma– se ganó el sitio con un doblete.

Posible alineación de España en Alemania

La alineación de España contra Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones parece bastante definida. Sólo en ataque, donde más recursos tiene Sonia Bermúdez, es donde parece haber más dudas. El resto del equipo parece claro, siendo prácticamente el mismo que jugó en La Rosaleda contra Suecia.

En aquel partido España rozó la perfección y es precisamente lo que buscará la nueva seleccionadora durante su segunda ventana internacional en el banquillo, donde puede lograr un título. Por ello, se esperan cambios mínimos. Más aún si se tiene en cuenta la igualdad que se presume en una eliminatoria que disputará el partido de vuelta en el Metropolitano.

Esto quiere decir que en portería estará Cata Coll. Sin rival bajo palos la del Barcelona, que viene además de cuajar una gran actuación en el último Clásico, sacando varios uno contra uno y parando un penalti.

En defensa, tampoco hay ninguna duda. Ona Batlle y Olga Carmona formarán en los laterales, mientras que en el eje, como pareja de centrales, estarán Mapi León y la capitana Irene Paredes.

Sin Patri Guijarro, con una fractura en el escafoides del pie derecho, su puesto, aunque parezca complicado, está más que bien cubierto. La polivalencia de Laia Aleixandri hace que España siga contando con un triángulo de lujo en la medular, donde los otros dos vértices son las Balones de Oro: Alexia Putellas y Aitana.

En ataque, Mariona Caldentey es fija en un extremo, mientras que en el otro será muy complicado quitar a Claudia Pina –que guarda un idilio con el gol como pocos se han visto– salvo que haya cambios en punta. En caso de que Esther González no sea la elegida, sí que pueden aparecer varias opciones como la de desplazar ahí a la delantera del Barcelona y meter a Vicky López u optar por otra de las múltiples opciones que hay, como Martín-Prieto o Alba Redondo.