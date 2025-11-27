Horario del Alemania – España: dónde ver por TV en directo gratis la ida de la final de la UEFA Nations League

Llega el momento de la verdad para la selección española de fútbol femenino, ya que afrontan con mucha ilusión la gran final de la UEFA Nations League, aunque es a doble partido. En la ida tienen que visitar a Alemania en el Estadio Fritz Walter y lucharán por sacar un buen resultado para tratar de conseguir el título dentro de unos días en la capital de España. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo del combinado nacional en la Liga de las Naciones.

A qué hora se juega la ida de la final de la UEFA Nations League Alemania – España

La selección española de fútbol femenino tiene que viajar a Kaiserslautern para medirse a Alemania en el partido que corresponde a la ida de la gran final de la UEFA Nations League. El título se decidirá a doble partido, por lo que las jugadores que dirige Sonia Bermúdez esperan poder sacar un resultado positivo de tierras germanas para afrontar de la mejor manera el choque decisivo que jugarán el próximo martes en el Metropolitano, donde esperan poder revalidar el trofeo y así volver a conquistar la Liga de las Naciones.

Horario del Alemania – España de la Liga de las Naciones

La UEFA ha programado este emocionante Alemania – España de la ida de la final de la UEFA Nations League para este viernes 28 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque de la selección española de fútbol femenino para en el horario de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con normalidad en la previa y sin incidentes para que el encuentro pueda arrancar de forma puntual en el Estadio Fritz Walter.

Dónde ver gratis el Alemania vs España en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir los diferentes encuentros que juegue la selección española de fútbol femenino en la Liga de las Naciones fue RTVE. Este Alemania – España de la ida de la final de la UEFA Nations League se podrá ver gratis en directo por televisión a través de La1, por lo que el ente público lo retransmitirá en abierto.

Todos aquellos aficionados que siguen a la selección española de fútbol femenino y amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Alemania – España de la ida de la final de la UEFA Nations League a través de la aplicación RTVE Play. La app en cuestión se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero el ente público también pondrá a disposición de todos su página web para que los usuarios entren y vean todo lo que suceda en el Estadio Fritz Walter mediante un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa sobre todo lo que suceda en este choque de la selección española de fútbol femenino en la Liga de las Naciones. Narraremos desde una hora antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – España de la ida de la final de la UEFA Nations League y una vez concluya publicaremos la crónica y todas las reacciones importantes que se produzcan en el Estadio Fritz Walter.

Dónde escuchar gratis por radio en directo el Alemania – España

Por otro lado, todos aquellos que no puedan ver este partidazo de la selección española de fútbol femenino en la UEFA Nations League en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online podrían escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio Fritz Walter para contar el minuto a minuto del Alemania – España de la ida de la final de la Liga de las Naciones.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Alemania – España

El Estadio Fritz Walter, situado en la ciudad de Kaiserslautern, será el escenario donde se disputará este Alemania – España que corresponde a la ida de la final de la UEFA Nations League. Este campo fue inaugurado en 1920 y tiene capacidad para algo menos de 50.000 aficionados y se espera un ambientazo espectacular y ante esa presión tendrá que luchar la selección española de fútbol femenino para intentar sacar un resultado positivo en este choque de la Liga de las Naciones.

La UEFA designó a la árbitra rumana Iuliana Demetrescu para que dirija la contienda entre Alemania y España en la ida de la final de la UEFA Nations League. Su compatriota Catalin Popa estará controlando todo en el VAR, por lo que si a su compañera se le escapa alguna acción polémica tendrá que avisarla para que vaya a revisarla al monitor que estará situado en el Estadio Fritz Walter.