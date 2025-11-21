Sonia Bermúdez: «Si Alemania es capaz de llenar el estadio, nosotras también el Metropolitano»

Sonia Bermúdez ha comparecido en la sede de la Federación, en Las Rozas, para valorar la lista de España de cara a la final de la Liga de Naciones. La Selección se enfrenta a doble partido a Alemania, con la vuelta en Madrid. Sin embargo, la seleccionadora no quiere especular y tiene claro que quiere «ganar» tanto la ida como la vuelta, donde quiere que el Metropolitano esté lleno: «Si Alemania es capaz de llenar el estadio, nosotras también».

La seleccionadora ha señalado que le ha «costado mucho hacer» la convocatoria, en la que ha incluido a 25 futbolistas, destacando la novedad de Edna Imade. Sobre la delantera de la Real Sociedad, que ha obtenido la nacionalidad y ya puede ser internacional con España, ha destacado que están «encantados de contar con ella». «Es una jugadora que aparte de tener mucho gol, a nivel deportivo va muy bien de cabeza», ha destacado.

Bermúdez ha hablado sobre el buen ambiente que hay en el grupo, asegurando que «van a recibir con los brazos abiertos» a la delantera de la Real Sociedad. Ha destacado también qué ha sido lo que más le llamó la atención de las jugadoras en su primera concentración como seleccionadora: «Lo que más nos ha llamado la atención es la felicidad del grupo. También las ganas que tienen las futbolistas de querer seguir aprendiendo. Queremos ganar y seguir siendo las mejores».

España se medirá el próximo viernes 28 a Alemania en Kaiserslautern, donde se espera que haya lleno. «Si Alemania es capaz de llenar el estadio, nosotros también», ha destacado, en referencia a la vuelta que se celebrará en el Metropolitano.

Ha vuelto a incidir en que no le gusta que la final de la Liga de Naciones sea a doble partido pero que se adapta «a lo que hay». «El formato es el que es, no lo puedo cambiar. Estamos preparando el primero. No firmo el empate, es un partido que se va a decidir por pequeños detalles», añade.

España ya se enfrentó a Alemania tanto en los Juegos, cayendo por el bronce, como en las semifinales de la pasada Eurocopa, ganando y accediendo a la final: «Eso quiere decir Alemania, nunca baja los brazos y tiene una mentalidad que es de admirar. Sabemos qué rival tenemos delante. Intentaremos potenciar lo mejor de nuestras futbolistas para ganar los dos partidos».

Fiamma Benítez, destacaba la madrileña que «tiene un gran potencial, es joven, a nivel defensivo ha mejorado muchísimo. En esa posición exigimos mucho trabajo a las mediocentro. Está creciendo, ayer marcó un gol, sabe el rol que tiene, viene a sumar y a aportar. Contenta por Fiamma porque marcó» .

Una de las cosas que ha llamado la atención es que ha llamado a nueve delanteras: «Lo de las delanteras es un defecto profesional, como fui delantera igual algún día mando las 25… es broma». Ha hablado también sobre Aleixandri, con la que cuenta como pivote: «Se adapta muy bien a central y a lo que le pedimos en su posición, predispuesta al trabajo, no escatima esfuerzos. Será top mundial seguro».

Otro de los nombres propios que ha salido a relucir ha sido el de Eva Navarro: «Puede jugar en muchas posiciones, la veo bien, está en un buen momento, te aporta tanto de inicio como desde el banquillo, es encaradora, tiene buenos centros… Tenemos una lista en la que estamos encantados y que nos ha costado mucho hacerla».