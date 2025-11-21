Edna Imade es la gran novedad en la convocatoria de la selección femenina para la Liga de Naciones

España ya conoce a las jugadoras que intentarán volver a hacerla campeona de la Liga de Naciones. Sonia Bermúdez ha dado la convocatoria para la eliminatoria a doble partido donde la selección femenina se medirá a Alemania, en la que se defenderá el título logrado en 2024. Cuenta, de nuevo, con Jenni Hermoso y Mapi León y, además, presenta las novedades de Leila Ouahabi y de Edna Imade, jugadora nigeriana de la Real Sociedad que ha obtenido la nacionalidad española y puede jugar ya con España.

La Selección vuelve a una final, cuatro meses después de perder la de la Eurocopa en la tanda de penaltis. Lo hace en una eliminatoria a doble partido ante Alemania, con la ida en Kaiserslautern, que se jugará el 28 de noviembre, y la vuelta en Madrid, en el estadio Metropolitano, el 2 de diciembre. Para ese enfrentamiento, Sonia Bermúdez ha ofrecido la que es su segunda lista desde que es seleccionadora.

La presencia de Mapi León, que mantiene su nivel habitual con el Barcelona, estaba asegurada, pero quedaba por saber si Jenni Hermoso, después de su papel testimonial en la anterior concentración, seguiría. Disputó en la madrugada de este viernes la ida de la final de la Liga MX con Tigres y la vuelta será la madrugada del domingo al lunes. El hecho de llegar más tarde a Madrid que el resto y de los pocos minutos la mantenían en duda.

Otra de las principales cuestiones residía en dos jugadoras del Real Madrid que entraron en la primera convocatoria de Bermúdez por lesión. Se trataba de Alba Redondo y Athenea. La primera se incorporó al conocerse las molestias de Esther González, mientras que la cántabra lo hizo por la lesión en la ida de semifinales de Salma. Las dos estarán en la final de la Liga de Naciones.

En el caso de Esther, ya recuperada de sus molestias musculares, regresa con la Selección, tras una Eurocopa en la que fue la Bota de Oro. Lo hará después de disputar con su equipo, Gotham, la final de la NWSL contra Washington Spirit. Como sucedería con Jenni, se incorporaría más tarde a la concentración de Las Rozas.

Convocatoria de la selección femenina