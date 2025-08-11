Así es Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé como seleccionadora española

La derrota ante Inglaterra en la final de la Eurocopa Femenina significó el final de la etapa de Montse Tomé como seleccionadora. La asturiana tenía muy difícil su continuidad antes del torneo en Suiza, en el que sólo le valía ganar. Esta mañana la RFEF ha decidido no renovar el contrato de Tomé, que finaliza el 31 de agosto. Su sustituta será Sonia Bermúdez, otra ex jugadora presente en el organigrama de entrenadores de la Federación.

Al igual que Montse Tomé y Jorge Vilda, Sonia Bermúdez no cuenta con experiencia como técnico en el fútbol de clubes. Tras su retirada como jugadora, se estrenó en los banquillos con el cadete femenino del Real Madrid. Bermúdez ha seguido vinculada al fútbol formativo. Desde Valdebebas dio el salto a la selección sub-15 femenina. La ex jugadora ha ido ascendiendo en el escalafón, pasando por sub-19, con la que ganó el Europeo en 2023 y 2024, y sub-20 hasta alcanzar el cargo de seleccionadora sub-23 que ostentaba hasta el momento.

Sonia Bermúdez sí cuenta con una dilatada trayectoria como futbolista de élite. Después de dos décadas como jugadora hasta su retiro en 2020, la madrileña se convirtió en una de las primeras referentes del fútbol femenino español. Tras su paso por Sporting de Huelva y Sabadell, Bermúdez se asentó en el equipo de su barrio, un Rayo Vallecano en el que militó entre 2003 y 2010 y con el que levantó una Copa de la Reina.

El gran salto en su carrera lo dio en el FC Barcelona, donde se convirtió en la estrella del equipo blaugrana. La delantera fue la ‘pichichi’ liguera durante cuatro temporadas consecutivas, en las que el Barça levantó cuatro ligas y una Copa de la Reina. Sus 123 goles en 141 partidos la colocaron como máxima goleadora de la historia del club, antes de que sus números fueran pulverizados por Jenni Hermoso (183 tantos) y Alexia Putellas (212). En 2015 abandonó el FC Barcelona y fichó por un Atlético de Madrid con el que levantó dos ligas y una Copa de la Reina antes de colgar las botas en el Levante.

Sonia Bermúdez, en la asamblea de Rubiales

La nueva seleccionadora española tendrá que ganarse a un vestuario en el que contará con ex compañeras como Alexia Putellas o Irene Paredes. Bermúdez, al igual que Montse Tomé, fue una de las asistentes que aplaudió a Luis Rubiales tras su intervención en la asamblea federativa en la que el ex dirigente pronunció su famoso «No voy a dimitir».

Sonia Bermúdez tendrá la misión de superar los registros de sus dos predecesores, que levantaron títulos importantes. Jorge Vilda lo hizo en el Mundial de 2023, mientras que Montse Tomé levantó la primera UEFA Nations League Femenina. El próximo compromiso de España será en este torneo, en el que se enfrenta a Suecia en una eliminatoria a doble partido los días 24 y 28 de octubre.