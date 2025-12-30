El FBI hace una redada al narco más buscado e incauta motos que fueron de Márquez, Rossi o Lorenzo

Las autoridades mexicanas y el FBI informaron este miércoles que han incautado 62 motocicletas, pertenecientes a uno de los narcos más buscados del planeta, el ex atleta olímpico Ryan Wedding, al que siguen buscando. El canadiense se encontraba en la lista de los 10 más buscados y presuntamente tiene vinculación con el Cartel de Sinaloa (CDS). Entre las motos incautadas por el FBI se encuentran una de Marc Márquez de su etapa en Moto2, y varias Ducati de Valentino Rossi, la de Andrea Dovizioso en 2020, Loris Capirossi (2005) y Jorge Lorenzo (2021).

A través de un comunicado conjunto, dependencias de Seguridad mexicanas indicaron que agentes ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad y estado de México, «relacionados con un ex atleta olímpico y quien es uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses».

El FBI confirmó la noticia en X (antes Twitter). En el comunicado, la Oficina Federal de Investigación asegura que «este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares (34 millones de euros), que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez principales fugitivos del FBI. Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la Royal Canadian Mounted Police y la policía de Los Ángeles».

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Explicaron que como parte de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre el sujeto de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter transnacional. Fue así como las agencias identificaron cuatro inmuebles en la capital mexicana y el vecino estado de México y tras reunir pruebas suficientes, un juez de control otorgó la orden para intervenir los predios.

Tras ello, indicó el comunicado del FBI, se catearon los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama –algunas de ellas las llevaron Márquez, Rossi o Lorenzo– dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

En los operativos participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN). Apenas el pasado 8 de diciembre, la embajada de Estados Unidos en México informó que el FBI buscaba al canadiense Ryan Wedding, ex atleta olímpico y quien opera desde México en alianza con el Cartel de Sinaloa (CDS) y «dirige una organización violenta dedicada al tráfico de cocaína».

Recompensa de 15 millones

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada estadounidense indicó que Wedding es «uno de los criminales más buscados del FBI». «Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares (12,7 millones de euros) por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos», indicó la representación diplomática que encabeza Ronald Johnson.

La embajada de EE.UU. apuntó en el mensaje que cree que Wedding «se esconde en México» y ofrece la citada cantidad «por información que permita detenerlo». El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que elevaba de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Wedding, un ex snowboarder olímpico acusado de traficar con drogas desde México.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el canadiense, junto con nueve personas y nueve empresas vinculadas. Wedding, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos). Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.