La Federación prescinde de Montse Tomé como seleccionadora femenina

Montse Tomé ya es historia en la selección femenina. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado en la reunión de la Junta Directiva celebrada este lunes que no se renovará el contrato de la seleccionadora, que termina el 31 de agosto. De esta manera, se pone fin a una etapa de dos años al frente de la absoluta y que se cerró tras perder la final de la Eurocopa en penaltis contra Inglaterra. En este tiempo, la asturiana ha conseguido una Liga de Naciones, la clasificación para las semifinales de la que está aún en curso y una cuarta plaza en los Juegos Olímpicos, los primeros para los que España se clasificó.

También consiguió que hubiera una estabilidad en la Selección que no se conocía hasta la fecha. Logró que su vestuario estuviera unido de cara a la Eurocopa, dejando atrás años de escándalos y fragmentación. Tomó decisiones difíciles, como la de prescindir de Jenni Hermoso, inició el cambio generacional y logró sacar el mejor fútbol del equipo. Sin embargo, el no ganar el campeonato ha pesado como una losa.

De hecho, era lo único que podía hacer que la seleccionadora continuara al frente del banquillo. Este lunes, en la reunión de la junta directiva, se ha decidido que Montse Tomé finalice su vínculo con la Federación. Una decisión que se barajaba ya en los meses previos a esa Eurocopa, pero que se puso en duda tras ver la buena imagen que dio la selección femenina en el campeonato y su clasificación para la final.

La seleccionadora evitó hablar de su futuro nada más perder en Basilea, mientras que el presidente Louzán evitaba certificar públicamente su continuidad en el cargo. Algo que era, cuanto menos, revelador. Tras semanas de silencio, este lunes se ha decidido no ampliar la vinculación de Montse Tomé. Pese a que la corriente que apostaba por la continuidad de la seleccionadora dentro de la RFEF tenía argumentos sólidos para lograr que siguiera, finalmente se ha acabado imponiendo la que opta por un cambio.

Fin a la etapa de Montse Tomé

«Montse Tomé ha hecho un trabajo encomiable y con mucha valentía. En todo momento ha estado a la altura. Su futuro es un tema que tenemos que abordar pero ahora no es el momento», señaló Louzán tras la final de la Eurocopa, en la que la selección española no pudo llevarse el título perdiendo por 1-3 en penaltis contra Inglaterra. Aquello puso bajo sospecha que se fuera a renovar a Tomé, pese a haber marcado un hito en la historia del fútbol femenino español con la disputa de aquella final.

Ahora, se abre una nueva etapa en la Selección. Desde la RFEF apuestan por mantener una línea continuista, por lo que se apostará por alguien de la casa. La elegida es Sonia Bermúdez, seleccionadora sub-23 y que ganó como seleccionadora sub-19 las Eurocopas de 2023 y 2024. Ahora le toca un reto mayor, con la dificultad que implica el cumplir con el alto listón que se ha establecido con Montse Tomé, echándola pese a lograr meterse en la final de la Eurocopa.