Inglaterra desvela la jugarreta que le hicieron a Cata Coll en los penaltis y la portera lo niega

Hannah Hampton fue la gran protagonista en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa, en la que Inglaterra ganó a España. Ahora, ha desvelado una jugarreta que, presuntamente, le hizo a Cata Coll antes de que comenzara la tanda. Algo que, por otro lado, la portera de la Selección y del Barcelona ha negado. Según cuenta la inglesa, tiró la botella de la española a la grada donde se encontraba la afición británica, en la que Coll había apuntado la chuleta con las lanzadoras inglesas.

Unas semanas después de que la selección española cayera de manera dramática en la tanda de penaltis ante Inglaterra, Hampton ha desvelado un aspecto que pudo resultar clave. Aunque es cierto que Coll detuvo dos lanzamientos en esa tanda. «La portera de España tenía los datos de nuestras lanzadoras en la botella. Cuando fue a la portería, la dejó ahí, así que la cogí y la lancé a nuestra afición, la inglesa», ha señalado la portera del Chelsea.

En una charla con TalkSport, la guardameta ha desvelado que tiró la botella donde Coll tenía la chuleta en la que apuntaba el lado al que solían lanzar las jugadoras de Inglaterra. Algo que no ha tardado en tener respuesta. La portera del Barcelona lo ha negado rotundamente. De hecho, llegó a parar dos penaltis, por lo que, fuera cierto o no, la balear paró dos lanzamientos, por lo que no la necesitó.

Hampton ha señalado que ella no tenía a las lanzadoras españolas apuntadas en su botella, sino que lo llevaba en los guantes. España falló tres de los cuatro lanzamientos que realizó, con dos intervenciones de la inglesa, para evitar el gol de Mariona y Aitana Bonmatí, mientras que Salma lo mandó directamente fuera. «Yo no me puse las indicaciones en la botella porque cualquiera podía hacer lo que hice yo. Si está allí… es como de todos. Así que me puse la chuleta en el brazo», ha desvelado.

Por su parte, Cata Coll paró el lanzamiento de Beth Mead, que tuvo que repetirlo al marcar con un doble toque. Después, Leah Williamson, la capitana de la selección inglesa, también falló, dando una última vida a España, que no fue aprovechada. La portera no ha tardado en reaccionar a las palabras de Hampton. La del Barça se pronunció en redes sociales dejando claro que la inglesa se lo ha inventado. «Si al menos fuera cierto…», ha señalado.

Cata Coll se enzarza con Hampton por los penaltis

La Selección sufrió en la final de la Eurocopa la cara más cruel del fútbol. Los penaltis decidieron a la campeona de Europa, con la suerte cayendo del lado de una Inglaterra que celebró antes el hecho de haber llegado a la tanda. Se sabían superiores en ellos, con Chloe Kelly contagiando de confianza al resto, y no fallaron. De esa forma encontraron su forma de sobrevivir en el campeonato, que terminaron llevándose por segunda edición consecutiva.

España vivió una derrota cruel e injusta. Fue, de largo, la mejor selección de la Eurocopa. Inmaculadas hasta la final, tampoco perdieron durante los 120 minutos. Se llevaron, de hecho, a la máxima goleadora de la Euro, Esther, y a la mejor jugadora, Aitana. Pero lo realmente importante fue para Inglaterra: el título.