Marratxí homenajea a la futbolista Cata Coll

El Ayuntamiento de Marratxí ha recibido este miércoles a la portera del FC Barcelona y de la Selección Española, Cata Coll, para reconocer su brillante trayectoria y su papel como referente del fútbol femenino.

La deportista, originaria del municipio, ha sido recibida por el alcalde, Jaume Llompart, y el regidor de Deportes, Juan Estarellas, en un acto institucional al que también ha asistido su padre, Fernando Coll.

Durante la recepción, el alcalde ha entregado a la jugadora de Pórtol una litografía conmemorativa en reconocimiento a su carrera y al «ejemplo de esfuerzo y superación que representa para la juventud del municipio».

Llompart ha destacado que «ver cómo una portolana llega tan lejos une como pueblo y demuestra que, con sacrificio, los sueños se pueden conseguir».

«Siempre tendrás las puertas abiertas de este Ayuntamiento, porque nos representas y nos haces sentir muy orgullosos de ser ‘marratxiners’», le ha asegurado.

Durante el acto, la portera del Barça ha compartido sus reflexiones tras una temporada tan intensa. «Me hubiera gustado acabar ganando la final de la Eurocopa, pero estoy muy contenta con cómo he jugado y con el rendimiento que he dado», ha afirmado.

Coll ha señalado que continúa «con la ambición intacta» y ha asegurado que «vienen cosas muy buenas» y que está «preparada para afrontarlas».

Además, ha remarcado su compromiso con el impulso del fútbol femenino entre las nuevas generaciones. «Es una gran responsabilidad, pero también un orgullo saber que hay niños y niñas que nos siguen y que ya llevan nuestras camisetas», ha destacado, tras afirmar que quieren «impulsar aún más este movimiento».

Por otro lado, ha celebrado la reciente creación del equipo femenino del RCD Mallorca. «Siempre he sido ‘mallorquinista’ y me hizo mucha ilusión cuando lo supe», ha afirmado. «Ojalá las niñas no tengan que salir fuera para jugar al máximo nivel», ha añadido.