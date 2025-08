¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 6 al 8 de agosto de 2025

Pasapalabra cambia a sus invitados presentes en el plató de Roberto Leal, como hace como cada tres días, recibiendo esta vez a cuatro nuevos famosos en el plató. Todos ellos tendrán mucho que hacer, ya que de ellos dependerá que Rosa Rodríguez y Manu Pascual consigan sumar la mayor cantidad de segundos posible en sus marcadores antes de llegar al rosco final. De sus buenos resultados dependerá que tengan opciones de ganar el premio al final del programa.

Damián Mollá, una de las hormigas de ‘El Hormiguero’

Ya no es ningún secreto después de 20 temporadas que debajo de la mesa de Pablo Motos se esconden dos marionetistas como Damián Mollá y Juan Ibáñez, guionistas y colaboradores del valenciano desde su etapa en M80 Radio. Ellos son los encargados de dar vida a las hormigas. Además, cuenta con varios libros publicados, como la serie This book is the milk, en la que enseña, junto a Alberto Alonso, formas fáciles de aprender inglés de forma divertida.

Patricia Yurena

La modelo ha ganado dos importantes concursos de belleza en nuestro país, siendo primero la ganadora de Miss España en 2008, que le debía dar el billete directo para participar en Miss Universo representando a España, pero al ser menor de edad no pudo hacerlo por ser una de las normas del certamen. Esa ‘espinita’ se la pudo quitar en el año 2013 cuando ganó Miss España Universo, con el que sí que pudo acudir a Miss Universo internacional, logrando quedar entre las 10 finalistas.

Juan Ibáñez, la otra hormiga que acude a ‘Pasapalabra’

Hasta hace años era un secreto, pero ahora mismo pocos son los espectadores del programa de Pablo Motos que no saben que Juan es la persona que se esconde cada noche en la mesa junto a su compañero Damián para manejar a las hormigas más famosas de la televisión.

Los más fans recordarán que formó parte de Ajenjo y Cigarro, nombre que utilizaron en el programa No somos nadie, de M80 radio, y que fue de donde nació el espacio de televisión que triunfa cada noche.

Lidia Torrent vuelve a la televisión en ‘Pasapalabra’

La hija de Elsa Anka saltó a la fama por su paso como copresentadora de First Dates, llegando incluso a ser la sustituta de Lara Álvarez en programas como Secret Story, en los resúmenes diarios, pero con su embarazo decidió abandonar la televisión. Pero eso no quiere decir que esté alejada de la comunicación, ya que trabaja como presentadora de eventos, algo que le permite compaginar su trabajo con la faceta de madre.