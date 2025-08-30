Real Madrid – Mallorca: pleno antes del parón

El Real Madrid recibe al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu (21:30 horas) en un partido donde los blancos buscarán sumar tres nuevos puntos que les permitan llegar al primer parón de selecciones de la temporada con pleno de puntos. Es decir, nueve de nueve. Esta es la primera misión de los madridistas en una temporada que recién ha empezado. Tras ganar a Osasuna en el debut y golear al Oviedo en el Carlos Tartiere, el reto ahora es vencer a los baleares.

«Queremos acabar este primer bloque de tres partidos, casi de última fase de preparación, creciendo. Contra el Oviedo dimos un paso adelante y contra el Mallorca queremos dar otro, compitiendo, ganando y haciendo un buen partido en casa. Que a la gente le guste el equipo, que nosotros también nos gustemos, para acabar con buenas sensaciones antes del parón», aseguró Xabi Alonso en la previa del encuentro.

Este partido también llega marcado por la suplencia de Vinicius contra el Oviedo el pasado fin de semana. El brasileño llevaba varios años sin empezar un encuentro por decisión técnica hasta que Xabi Alonso decidió sentarle frente a los asturianos. Esto molestó al atacante hasta el punto de que comenzó la semana decidido a buscar una salida, algo que desde el Real Madrid tenían claro que no iba a suceder de ninguna de las maneras.

Ahora, contra el Mallorca, Vinicius apunta a titular por el costado izquierdo del ataque madridista y tendrá una muy buena oportunidad de reivindicarse. Cuando fue suplente en el Tartiere, en menos de media hora dio una asistencia a Mbappé e hizo un gol, dejando claro que su calidad está fuera de toda duda.

Rotaciones controladas

Xabi Alonso seguirá haciendo rotaciones controladas, tal y como sucedió contra el Oviedo. El once frente al Mallorca tendrá variaciones, pero no será una revolución. Trent Alexander-Arnold apunta a ser titular después de que Carvajal empezara de inicio en Asturias, mientras que Militao, suplente en el Tartiere, entraría por Rüdiger.

También puede haber una novedad en el costado izquierdo, ya que Fran García podría jugar por un Álvaro Carreras intocable. Hacia arriba habrá menos variaciones. La duda está en si Mastantuono seguirá siendo titular por el flanco diestro.

Un Mallorca con dudas

Por su parte, el Mallorca, que ha tenido un comienzo de temporada pobre tras caer en un partido muy convulso contra el Barcelona (0-3) y empatar en el último suspiro ante el Celta de Vigo (1-1). El cuadro de Jagoba Arrasate afronta su primer desplazamiento con novedades en la convocatoria tras la vuelta de Samu Costa de su contusión en la rodilla, Manu Morlanes y Vedat Muriqi de sus respectivas sanciones y Jan Virgili, que con un entrenamiento con el equipo ya estará en la expedición y podría debutar en el feudo madridista.

El técnico ya dejó caer en la rueda de prensa previa que buscarán repetir el plan del año pasado, por lo que se espera que salga con una defensa de cinco y Kumbulla disfrute de su primera titularidad después de su buena segunda parte el pasado fin de semana.

De aquel partido necesitarán que Leo Román repita su puesta en escena, donde realizó hasta diez paradas y fue una figura clave para que los bermellones llegaran hasta el final con opciones de puntuar.

Algo que deberá mejorar considerablemente el Mallorca para puntuar en el Bernabéu es la efectividad ofensiva. Vedat Muriqi no ha arrancado bien la temporada y necesitarán de su mejor versión junto a la de Takuma Asano, quien se desenvuelve bien cuando le toca salir al espacio, como le tocará hacer este sábado.

Real Madrid – Mallorca: posibles onces