Alineación del Real adrid contra el Mallorca: Vinicius regresa al once

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Xabi Alonso seguirá haciendo pequeños retoques en la alineación en esta tercera jornada de Liga. Una de las principales novedades será el regreso de Vinicius a la titularidad tras ser suplente frente al Oviedo.

En la portería no hay rotaciones y jugará Courtois. En el lateral derecho apunta a regresar Trent Alexander-Arnold tras jugar de titular Carvajal en Oviedo. En el costado izquierdo, Álvaro Carreras apunta al once, mientras que la pareja de centrales será la formada por Huijsen y Militao.

En el centro del campo, Tchouaméni, un intocable, estará en el corte, mientras que Valverde y Arda Güler jugarán por delante. En el costado derecho apunta a titular Franco Mastantuono, mientras que por la izquierda regresaría al once Vinicius. Por último, Mbappé será la principal referencia ofensiva.

En busca del pleno

Tras ganar a Osasuna en el debut por 1-0 en el Santiago Bernabéu y doblegar al Oviedo por 0-3 en el Carlos Tartiere, los hombres de Xabi Alonso buscan el pleno en Liga antes del parón de selecciones. Por ello, tratarán de sumar tres nuevos puntos que les permitan llegar con pleno al primer parón de selecciones, que se celebra la próxima semana.

«Mañana queremos acabar este primer bloque de última fase de la preparación creciendo. Queremos dar otro paso, compitiendo y ganando. Que a la gente le grite el equipo y acabar con buenas sensaciones», comentó Xabi Alonso en la previa del encuentro contra los baleares en la sala de prensa de Valdebebas. El reto de los madridistas está claro antes del parón se selecciones.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Mallorca: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.