Real Madrid – Mallorca en directo hoy: alineaciones confirmadas, a qué hora es y dónde ver el partido de la Liga hoy en vivo online gratis

El Real Madrid recibe hoy al Mallorca en el Santiago Bernabéu en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga. El equipo de Xabi Alonso llega lanzado tras sumar dos victorias en sus dos primeros compromisos del curso y busca un nuevo triunfo antes del parón de selecciones que detendrá el campeonato durante dos semanas. Enfrente estará un conjunto bermellón con solo un punto en su casillero, después de caer en su estreno ante el Barcelona y empatar recientemente frente al Celta.

Sigue el directo minuto a minuto del Real Madrid – Mallorca en DIARIO MADRIDISTA con los comentarios, jugadas, ocasiones, goles y resultado de este encuentro, al término, publicaremos la crónica y recogeremos las reacciones más destacadas desde el Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Mallorca, en directo

A qué hora ver el Real Madrid – Mallorca de Liga online en vivo gratis

La Liga ha fijado este Real Madrid – Mallorca, de la tercera jornada, para el este sábado 30 de agosto, con inicio a las 21:30 horas (una hora menos en Canarias).

Dónde y cómo ver el Real Madrid – Mallorca en directo por TV y online en streaming gratis

Movistar+ es uno de los dos operadores con derechos en exclusiva de una parte del campeonato. Este Real Madrid – Mallorca de la jornada 3 podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+ Plus o Movistar La Liga. El primero está incluido en el paquete básico de la plataforma, mientras que para acceder al segundo es necesario tener contratado el paquete específico de fútbol.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Mallorca

Quienes no puedan seguir el choque por televisión tendrán la opción de escucharlo en la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Cadena SER conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar en directo todo lo que ocurra en este encuentro de la jornada 3.

Dónde se juega el Real Madrid – Mallorca

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito madrileño de Chamartín, será el escenario de este Real Madrid – Mallorca. Inaugurado en 1947, el estadio cuenta con un aforo cercano a las 80.000 localidades y se espera una gran entrada para presenciar al equipo de Xabi Alonso.

Quién es el árbitro del Real Madrid – Mallorca

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a José María Sánchez Martínez como colegiado principal del encuentro. En el VAR estará Juan Luis Pulido Santana, responsable de revisar las acciones dudosas y, en su caso, invitar al árbitro a consultar el monitor a pie de campo para resolver cualquier jugada polémica.