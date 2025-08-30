Polémica en el Bernabéu: el VAR le anula un gol a Mbappé por fuera de juego milimétrico

El Real Madrid no pudo empezar peor el partido ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé marcaba el primero de la noche en el minuto 6, al plantarse solo ante Leo Román y batirle con un disparo ajustadísimo al palo. Sin embargo, el tanto no subió finalmente al marcador. El VAR intervino para anular el tanto por un fuera de juego que, como se aprecia en la imagen, fue de lo más justo. El frame escogido en el semiautomático reveló que eran escasos milímetros de la cabeza del francés la parte del cuerpo que se encontraba adelantada.

De esta manera, el conjunto blanco comenzaba su partido con polémica. En el campo, Sánchez Martínez y su equipo habían concedido el gol, aunque la posición parecía muy justa. Sin embargo, parecía habilitado por muy poco. Pero desde el VAR, donde se encontraba Pulido Santana, lo anularon instantes después. El jugador del Real Madrid estaba adelantado y, como reveló después la toma del fuera de juego semiautomático, estaba mínimamente por delante de su marcador.

De hecho, unos milímetros de la cabeza de Mbappé fueron los que marcaron el fuera de juego en la jugada. El futbolista madridista estaba mínimamente adelantado, por lo que su gol no subió al marcador. Se restablecía el 0-0, aunque duraría pocos minutos, puesto que el Mallorca se adelantaría en el Bernabéu en una de sus primeras oportunidades, por medio de Muriqi.