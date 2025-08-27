Mbappé ya es el jefe del Real Madrid. Sin duda y sin competencia alguna. El francés es el líder del equipo dirigido por Xabi Alonso dentro del terreno de juego y desde Valdebebas tienen claro que su rendimiento poco tiene que ver con lo visto en su primera temporada, cuando tuvo que adaptarse a su nuevo club. No obstante, a pesar de no rendir al cien por cien, hizo 44 goles y repartió cinco asistencias.

Este curso, Mbappé está a otro nivel. Dentro y fuera del campo. El francés aterrizó la pasada temporada en un vestuario que venía de ganar la Champions el curso anterior y que tenía al previsible Balón de Oro en la figura de Vinicius, aunque finalmente se le arrebató un premio más que merecido al brasileño. Esto provocó, posiblemente de manera inteligente, que Kylian llegase a Valdebebas con un perfil bajo. Observaba y se familiarizaba con su nuevo equipo.

La temporada, en lo personal, aunque tuvo dificultades, la finalizó con grandes números, aunque en lo colectivo las cosas no salieron como quería el club. Esto ha provocado que este curso todo sea diferente. Mbappé ha dado un paso adelante, ha asumido galones y se ha convertido en el jefe de un equipo que se cimenta a su alrededor.

Mejora en todos los aspectos

El paso al frente de Mbappé es notable y se está acompañando de un rendimiento futbolístico sobresaliente. El galo es el referente de un equipo en plena formación, tal y como está demostrando en este arranque de Liga, donde ha marcado tres goles en las dos primeras jornadas. Físicamente, ha mejorado mucho, mientras que futbolísticamente se entiende a la perfección con sus compañeros.

Al mismo tiempo, Mbappé se entiende a la perfección tanto con Xabi Alonso como con sus compañeros. Con el donostiarra se siente muy cómodo y ha adquirido confianza en poco tiempo, incluso para hablar con él de aspectos tácticos del juego donde considera que se puede mejorar. Por otro lado, con la mayoría de los compañeros mantiene un grandísimo ambiente, algo que se puede apreciar en el día a día en los entrenamientos.

El futuro del Real Madrid pasa por Mbappé, algo que sabe a la perfección tanto el club como el propio Xabi Alonso. Por ello, tanto desde el banquillo como desde los despachos coinciden en que deben ir en una sola dirección para tratar de que el francés esté lo más a gusto posible y sea el jugador diferencial que ha sido con el PSG, Francia y, aunque en menor medida, la entidad madridista.