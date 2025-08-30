¿Por qué no juega Rodrygo con el Real Madrid ante el Mallorca en Liga?

Rodrygo Goes regresa al banquillo en el partido entre el Real Madrid y el Mallorca. Después de volver a la titularidad en el Carlos Tartiere, en el encuentro que midió a los blancos con el Real Oviedo, el brasileño no ha entrado en la alineación inicial de Xabi Alonso para esta tercera jornada liguera. El delantero se queda fuera de los planes del tolosarra, al menos de inicio, puesto que Vinicius Junior vuelve al once, tras su suplencia en ese encuentro.

Rodrygo recuperó la confianza del técnico de cara al choque ante los asturianos, después de haber sumado muy pocos minutos en el Mundial de Clubes y de ni siquiera debutar en Liga en el primer partido del Bernabéu. Se abrió entonces el caso Rodrygo, que pareció quedar solventado con la titularidad del futbolista en el Tartiere. Allí, estuvo un total de 63 minutos, con el 0-1 en el marcador, dejó su sitio en el terreno de juego para Vini.

Su actuación dejó buenas sensaciones, aunque todavía se le vio muy lejos de su mejor versión. Sin embargo, ese respaldo de Alonso le daba un chute de confianza importante de cara sobre todo a este final de mercado. Saberse titular le llevaba a evitar buscar una salida inmediata, algo que quién sabe si podría haberse dado en caso de ser suplente también en Oviedo, puesto que le hubiese quedado más que claro que en los planes del vasco no figura como pieza importante.

En el Tartiere, Xabi Alonso lo dejó claro: «Creo que ha hecho un buen partido. En la primera parte se ha asociado bien. Me ha gustado. Tras no jugar la semana pasada necesitamos a todos y es uno más». De esta forma, el técnico cerraba cualquier tipo de dudas sobre el futuro del canarinho de cara a los últimos días de mercado.

Sin embargo, en la tercera jornada, vuelve al banquillo. Vinicius deslumbró en los pocos minutos que estuvo sobre el verde. Dio una asistencia y marcó el gol con el que se cerraba el partido. De esta forma, Xabi vuelve a contar con él como titular de cara al choque ante el Mallorca. Un partido en el que, recordemos, el brasileño suele tenérselas con varios de los jugadores bermellones. Rodrygo deberá esperar su oportunidad desde el banquillo, puesto que en el otro costado, en el izquierdo, vuelve a repetir Franco Mastantuono.