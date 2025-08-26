Rodrygo cambia de escenario con su futuro aún en el aire

Rodrygo Goes fue la gran novedad en la alineación que presentó Xabi Alonso contra el Oviedo en la segunda jornada de Liga. El brasileño sabía desde la semana que tendría minutos, pero la sorpresa llegó cuando el técnico donostiarra decidió incluirlo en el once inicial. Disputó más de una hora y ofreció un rendimiento notable. No marcó, pero se asoció con precisión con sus compañeros, especialmente con Arda Güler y Kylian Mbappé.

«Ha hecho un buen partido. En la primera parte, en ese lado, se asoció bien con Carreras; Mbappé a veces caía y Güler también. Ha tenido situaciones de uno contra uno y algún disparo. El Oviedo estaba bastante bajo y costaba encontrar huecos, pero sí me ha gustado. Después de la semana pasada necesitábamos a todos, y Rodrygo es uno más», señaló Xabi Alonso tras el choque en el Carlos Tartiere.

El brasileño confirmó ante el Oviedo lo que ya viene siendo tendencia en los últimos encuentros desde la llegada de Alonso al banquillo blanco: Rodrygo ya no ocupa la banda derecha, sino el costado izquierdo, su posición preferida y en la que asegura sentirse más cómodo. Desde que el donostiarra tomó las riendas del Real Madrid, solo actuó en la derecha en el primer partido del Mundial de Clubes frente al Al Hilal. Después, tanto ante Salzburgo, Dortmund, Tirol y ahora Oviedo, lo ha hecho siempre por la izquierda.

Este cambio responde a una decisión consensuada con el entrenador. Rodrygo ha dejado de competir por la derecha -donde suele alternar con Brahim, Mastantuono o Arda Güler- para hacerlo en la izquierda, donde su rival directo es nada menos que Vinicius Junior, como quedó demostrado en la visita al Tartiere.

Un futuro por resolver

Con el mercado de fichajes a punto de cerrarse -el próximo 1 de septiembre a las 23:59 horas-, el futuro de Rodrygo todavía no está definido. Lo más probable es que continúe de blanco una temporada más, pero la semana se presenta larga e intensa. El delantero no descarta una salida si llegase una oferta que convenciera tanto al jugador como al club, aunque la postura del Real Madrid, a día de hoy, es clara: su deseo es que se quede.