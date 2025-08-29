Examen a Vinicius en el Bernabéu

Vinicius se queda en el Real Madrid. Esto es inamovible. OKDIARIO desveló el pasado lunes que quería hacer las maletas e irse del conjunto blanco antes de que acabe este mercado de fichajes. La suplencia en Oviedo fue un antes y un después para el delantero. Por primera vez en mucho tiempo tuvo la sensación de que ya no era intocable. Su rendimiento futbolístico lleva tiempo sin estar al nivel que mostró en el pasado y Xabi Alonso decidió prescindir de él ante los asturianos. A falta de media hora le dio entrada y respondió con una asistencia a Mbappé y un gol.

A pesar de que Xabi Alonso se empeña en decir que «está contento» con el rendimiento de Vinicius, la realidad es que no está en su mejor momento. Por ello, lo que sucedió en Oviedo ya pudo haber pasado en el Mundial de Clubes, donde fue titular en todos los partidos, pero en semifinales el donostiarra barajó dejarle en el banquillo. Solo la lesión de Trent Alexander-Arnold obligó al técnico a variar el esquema, volver al 4-3-3 y mantener al brasileño en el once, aunque desplazado a la derecha, una posición que no es de su agrado.

Ahora, Vinicius se enfrenta al Santiago Bernabéu. En los últimos tiempos ha habido runrún de manera ocasional con el brasileño. Ante el Mallorca apunta a ser titular y la afición madridista estará muy pendiente de su rendimiento, esperando que vuelva a ser ese jugador determinante que marcaba la diferencia hasta hace no tanto.

Meses convulsos por delante

Todo apunta a que Vinicius quiere llegar a ser agente libre y decidir entonces si renueva con el Real Madrid o escucha otras propuestas. Lo único seguro es que no renunciará a la prima de fichaje, que considera irrenunciable.

Por ese motivo, en Chamartín ya contemplan seriamente su venta el próximo verano, con el objetivo de ingresar una cifra elevada que compense su salida. Incluso ha surgido la posibilidad de que el brasileño perciba un porcentaje del traspaso, algo que el club no contempla, aunque podría valorar llegado el caso con tal de evitar que se marche gratis.

En cualquier caso, el deseo de la directiva sigue siendo que Vinicius recapacite. La renovación estaba pactada y prácticamente cerrada, pero nunca se firmó. Ahora el jugador tiene varios meses por delante para rectificar, aunque en el Real Madrid lo tienen claro: el próximo verano será la fecha límite.