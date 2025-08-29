La Liga denuncia los gritos racistas a Vinicius en el Tartiere

La Liga ha comunicado este viernes que denuncia los gritos racistas que recibió Vinicius durante el partido de la segunda jornada del pasado domingo en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo. Se produjeron durante el minuto 37 y el minuto 63 por aficionados locales. Unos gritos racistas que la Liga ha denunciado en una ampliación de sus denuncias de la pasada jornada tras no hacerlo a primeros de semana hasta que estuviese el caso estudiado a fondo.

Vinicius sufrió gritos racistas contra el Real Oviedo el pasado domingo en el Carlos Tartiere y la Liga los ha denunciado este viernes tras estudiar el caso y las imágenes bien a fondo. El jugador brasileño los sufrió en el minuto 63 una vez entró al campo. «Uh, uh, uh», gritaron varios aficionados locales. Esos mismos gritos racistas se escucharon también en el minuto 39 del primer tiempo, con Vinicius aún en el banquillo.

Vinicius fue muy criticado por su actitud contra la grada en Oviedo. Sin embargo, todo tenía una razón, como casi siempre. El brasileño tuvo que soportar una sonora pitada cuando entró, insultos y, también, como una pequeña parte de los aficionados le hacían sonidos de mono. Incluso se le lanzó una botella de plástico tras el segundo gol de Mbappé, al que le dio la asistencia. A partir de ahí, los gestos del brasileño gritando al árbitro o sus poses ante la grada tras marcar el último gol del partido.

Ahora, la Liga ha puesto en conocimiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte los cánticos ofensivos que sufrió Vinicius en Oviedo, también los racistas que se produjeron contra él y Mbappé.

Denuncia de la Liga

1. En el minuto 37 de partido, tras la consecución del primer gol del Real Madrid CF, un grupo de aficionados locales, ubicados en lateral del campo, donde los jugadores visitantes se encontraban celebrando abrazados, profirieron la onomatopeya del mono, “uh, uh, uh”, sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión.

2. En el minuto 63 de partido, cuando el jugador del Real Madrid CF Vinicius Jr.

accedía al terreno de juego, un grupo de aficionados locales volvieron a proferir la onomatopeya del mono, “uh, uh, uh”, sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión. Ambas circunstancias fueron recogidas por las cámaras del programa de Movistar+ “El Día Después”, difundiéndose los cortes en el programa emitido el lunes.