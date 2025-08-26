La Liga denuncia los insultos a Vinicius en Oviedo pero no los gritos racistas

La Liga ha denunciado los insultos que Vinicius sufrió en el Carlos Tartiere, pero no los gritos racistas que se produjeron durante el partido. En su informe semanal a la Comisión Antiviolencia, la patronal informa de una serie de cánticos que se dieron en el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid, pero obvian el episodio racista que captaron las cámaras, en el que se imitaron los sonidos del mono «¡uh, uh, uh!».

«En el minuto 79 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la

grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de

unas pancartas con los lemas Los del 94 y Ultras, entonaron de forma coral

y coordinada durante, aproximadamente, 6 segundos el cántico ‘Tonto,

tonto’, en referencia al jugador visitante Vinicius Jr., el cual acababa de ser

amonestado», revela el informe de la Liga.

El delantero brasileño, que fue suplente ante el Real Oviedo, cuajó una gran actuación en los minutos sobre los que estuvo en el césped, con una asistencia y un gol para cerrar el partido. Durante ese tiempo, el futbolista volvió a ser víctima de racismo. Es verdad que fueron pocos aficionados, un grupo reducido que, por lo que se ve en las imágenes, es complicado de identificar.

Vinicius fue muy criticado por su actitud contra la grada en Oviedo. Sin embargo, todo tenía una razón, como casi siempre. El brasileño tuvo que soportar una sonora pitada cuando entró, insultos y, también, como una pequeña parte de los aficionados le hacían sonidos de mono. Incluso se le lanzó una botella de plástico tras el segundo gol de Mbappé, al que le dio la asistencia. A partir de ahí, los gestos del brasileño gritando al árbitro o sus poses ante la grada tras marcar el último gol del partido.

Ahora, la Liga ha puesto en conocimiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte los cánticos ofensivos que sufrió Vinicius en Oviedo, pero no los racistas que se produjeron contra él y Mbappé. Este martes la patronal trasladará sus denuncias ante el organismo dependiente del CSD, que es el encargado de comenzar el proceso sancionador.

Como captaron las cámaras de Movistar+, Vinicius volvió a ser víctima de racismo en el Carlos Tartiere. El jugador del Real Madrid fue increpado por unos aficionados que gritaron «¡uh, uh, uh!», imitando los sonidos del mono. No fue sólo contra él, sino que también se los profirieron a Kylian Mbappé. La actuación del Real Oviedo durante el partido fue inmediata, puesto que activaron rápidamente el protocolo contra la violencia en el fútbol, avisando por megafonía y en los videomarcadores que no se profirieran insultos de ningún tipo sobre los futbolistas.

Condenas por racismo a Vinicius

Cabe recordar que en 2022 el brasileño sufrió unos cánticos similares en Zorrilla. En ese caso, se identificó a cinco individuos, que fueron llevados a juicio. Allí, pactaron penas de un año de prisión, cuatro de inhabilitación y multas de entre 1.080 y 1.620 euros. Una conformidad alcanzada entre la defensa de los aficionados blanquivioletas, la Fiscalía y el letrado del jugador.

Entonces, se consideró que los insultos sobre Vinicius eran constitutivos de delito de odio y contra la discriminación al tener la «indudable intención de humillar y lesionar la dignidad del jugador por evidentes motivos racistas» y que fueron documentados «por varias grabaciones efectuadas por aficionados que presenciaron el encuentro desde distintos puntos del graderío» y que se publicaron «en redes sociales».

«Tales expresiones tuvieron gran repercusión pública a nivel nacional e internacional. Han dado lugar a la apertura frente a los acusados de expedientes administrativos de sanción actualmente suspendidos por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte», detallaba entonces el escrito de la Fiscalía.