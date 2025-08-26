Keita Balde defiende a Vinicius: «No hay una razón de peso para que le insulten en todos los campos»

Nueva temporada, pero misma realidad para Vinicius en el fútbol español. El jugador brasileño volvió a recibir insultos y pitos en el primer partido como visitante del Real Madrid en la Liga. En esta ocasión fue en el Carlos Tartiere, hogar de un Real Oviedo al que no se había enfrentado en sus siete campañas como merengue.

El conjunto ovetense ha regresado a Primera División tras 24 años de ausencia. Después de comenzar el campeonato visitando al Villarreal, la segunda jornada liguera supuso la vuelta de un estadio emblemático de nuestro fútbol a la élite. La fortuna del calendario permitió que el primer partido del Real Oviedo como local fuera ante el Real Madrid. Los jugadores del equipo blanco tuvieron un recibimiento a la altura de la ocasión en su llegada al aeropuerto de la ciudad.

Vinicius, que encabezaba el grupo, fue uno de los más aclamados por los aficionados al fútbol allí presentes. Todo cambió en el Carlos Tartiere, donde desde antes de pisar el césped comenzó a recibir la hostilidad de la grada carbayona. La situación fue a más cuando entró al terreno de juego, donde los insultos fueron a más y el brasileño acabó mandando «a Segunda» a la afición del Real Oviedo.

Los insultos hacia Vinicius se ha convertido en una costumbre en la gran mayoría de estadios del fútbol español. Keita Balde, ex canterano del FC Barcelona y ex jugador del Espanyol (entre otros), denunció la pasada madrugada en El Chiringuito de Jugones esta situación. «Se ha vuelto una moda. Le insultan en Valencia, en Barcelona, en Pamplona, en Villarreal. Si buscas una razón de peso, no la hay», expresó el actual delantero del Monza italiano.

🙄 «Se ha puesto de MODA INSULTAR a VINICIUS». ‼️ @KeitaBalde sale en defensa del brasileño en #ChiringuitoVincius. pic.twitter.com/FQylUqNUUu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2025

Keita Balde también destacó que Vinicius nunca se había enfrentado al Real Oviedo, lo que no le privó de ser abucheado. «Nunca ha jugado ahí. ¿Por qué entra y le llaman tonto?», respondió el internacional con Senegal. Sobre la respuesta del ‘7’ del Real Madrid a la afición rival, Keita lo tiene claro: «No es agradable, pero recibir insultos los 90 minutos tampoco».

Vinicius descansará en el parón de selecciones

La primera lista de Carlo Ancelotti como seleccionador brasileño no cuenta con jugadores del Real Madrid. El que fuera técnico merengue no ha llamado a Vinicius, Rodrygo y Militao (ni al lesionado Endrick) para los compromisos ante Chile y Bolivia del 5 y 9 de septiembre.

A las ausencias ya sabidas de Vinicius, sancionado ante la selección chilena, y Rodrygo se ha sumado la de Militao, que ya descansó en el partido ante el Real Oviedo. Si está entre los elegidos el blaugrana Raphinha y el ex madridista Casemiro.