El día que el Real Madrid salvó al Oviedo de la desaparición

El Real Madrid regresa a Oviedo a jugar un partido oficial más de dos décadas después y lo hará para medirse a un conjunto del que es accionista. Así es, por extraño que parezca. Y es que, el club presidido por Florentino Pérez autorizó en 2012 la compra de 100.000 euros en acciones para ayudar a la supervivencia de un histórico del fútbol español, que estaba haciendo una ampliación de capital para seguir con vida.

Hoy el Oviedo es un club solvente que ha regresado a la élite del fútbol español 24 años después, pero en noviembre de 2012 estaba en una situación muy diferente. El club asturiano se dirigía al abismo y se tuvo que hacer una ampliación de capital dividida en dos tramos. En el primero, reservado para los accionistas existentes, se cerró con apenas 60.000 euros recaudados, muy lejos de los dos millones que se habían fijado como meta para poner a salvo a la entidad.

En el segundo, llegó la fase libre de compra y es donde se activó una movilización sin precedentes en la que el Real Madrid no dudó en acudir al rescate. Jorge Menéndez Vallina, que era concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Oviedo y luego terminaría como presidente de la entidad, se apoyó en su buena relación con José Ángel Sánchez, director general de la entidad madridista, que no dudó en comprar 100.000 euros en acciones, lo que supuso un importante empujón a la ampliación en su primera semana de venta de títulos.

Estas acciones adquiridas por el Real Madrid jamás fueron representadas por nadie del club blanco, ya que la entidad madridista se las cedió al Ayuntamiento de Oviedo, que las unió a las que ya poseía de una ampliación anterior y el representante municipal se encarga de que estén presentes en las juntas generales.

Además de esta ayuda económica traducida en compra de acciones, el club blanco también ayudó enviando una camiseta de Iker Casillas que fue subastada en busca de fondos para adquirir más acciones. Durante estos años, también ha habido ayudas deportivas con la cesión de futbolistas como Lucas Torró, Dotor y Fidalgo.

Una amistad que ha ido a más

Si la relación entre el Oviedo y el Real Madrid siempre ha sido buena y cercana, con la llegada al accionariado del Grupo Carso y Carlos Slim, con quien Florentino Pérez ya tenía contactos empresariales mucho antes de coincidir en el accionariado carbayón, se afianzó aún más.