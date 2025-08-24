Locura en Oviedo para recibir al Real Madrid 24 años después

El Real Madrid ha vuelto a Oviedo después de 24 años y la locura a la llegada de los madridistas no ha podido ser mayor

Después de 24 años, el Real Madrid ha vuelto a Oviedo y la locura a la llegada de los madridistas no ha podido ser mayor. En el aeropuerto de la ciudad se han congregado unos 1.000 aficionados que han aclamado a las estrellas del conjunto blanco a su llegada. Los futbolistas de Xabi Alonso no han dudado en pararse a firmar ante tal expectación. Liderados por Vinicius, el primero en salir y el primero en parar a firmar, varios de los jugadores han hecho felices a parte de los niños que se encontraban esperando a sus ídolos.

El conjunto blanco llegaba en la mañana del domingo a la capital asturiana, donde se miden al Real Oviedo por la noche, a las 21:30 horas, en el Carlos Tartiere. Tras años en las divisiones inferiores de nuestro fútbol, este histórico ha regresado cuarto de siglo después a Primera y, en su primer partido como local, reciben al conjunto blanco.

Como no podía ser de otra forma, la locura ha sido máxima a la llegada de la expedición al Aeropuerto de Asturias. Cerca de 1.000 personas esperaban al equipo en la terminal, acordonada y con una amplia presencia de Guardia Civil para contener a las masas.

Nada más aparecer por la puerta, los jugadores eran aclamados. El primero, Vinicius, que era el que encabezaba el grupo. Y también ha sido el primero en atender a los deseos de los niños que se agolpaban en primera fila. Le han seguido Courtois, Fran García, Carvajal, Huijsen y Valverde, que durante un par de minutos han estado firmando camisetas y haciéndose fotos con los más pequeños.

El Carlos Tartiere vuelve a vestir sus mejores galas para recibir al Real Madrid más de dos décadas después. El Real Oviedo se estrenará ante su afición en su vuelta a Primera recibiendo a los hombres de Xabi Alonso en un estadio que estará lleno y que tiene ganas de vivir una fiesta. La locura por ver este encuentro en la capital del Principado es máxima, lo que ha provocado que la reventa se dispare alcanzando precios desorbitados como los 1.600 euros por una entrada.