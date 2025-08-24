Salomón Rondón y el Real Madrid vuelven a verse las caras: tres veces en menos de un año

Salomón Rondón se medirá este domingo al Real Madrid por tercera vez en menos de un año. El mítico delantero venezolano defenderá la camiseta del Real Oviedo en la segunda jornada de la Liga en el Carlos Tartiere. En las otras dos ocasiones lo hizo con el Pachuca en la Intercontinental y en el Mundial de Clubes.

El Real Oviedo regresa a Primera División y su primer partido en casa será contra el Real Madrid. 24 años después vuelven a verse las caras estos dos equipos en la máxima categoría del fútbol español. En el equipo asturiano estará Salomón Rondón, fichaje que ha incorporado este verano. Es el encargado para marcar los goles de un recién ascendido a Primera.

Es la tercera vez que Salomón Rondón se medirá al Real Madrid en menos de un año. La primera fue el pasado 18 de diciembre con la camiseta del Pachuca mexicano en la final de la Intercontinental. El venezolano fue titular, jugó los 90 minutos y los blancos ganaron 3-0 gracias a los tantos de Mbappé, Rodrygo y Vinicius. El título fue directo a las vitrinas del Santiago Bernabéu.

La segunda vez que Rondón y Real Madrid se enfrentaron fue en el pasado Mundial de Clubes. En la fase de grupos, los blancos volvieron a medirse con el Pachuca mexicano (el 22 de junio) ya con Xabi Alonso en el banquillo madridista. En aquel encuentro, Rondón también salió de inicio y también jugó los 90 minutos. Los blancos se quedaron con un jugador menos en el minuto siete. Asencio vio la roja tras agarrar al propio Rondón. Este domingo, en principio, no verán las caras porque Raúl será suplente.

Pero el Madrid logró ganar el encuentro con dos goles de Bellingham y Güler antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, Valverde marcó el 3-0 y Montiel hizo el gol del honor para los mexicanos.

Y la tercera en menos de un año será este domingo 24 de agosto con la camiseta del Real Oviedo en la Liga. Será la segunda vez en apenas dos meses con dos equipos diferentes. Una historia curiosa la historia de Rondón que ahora quiere hacer algo grande en su regreso al fútbol español (ya defendió al Málaga). Conoce bien a este Madrid y conoce los mecanismos de Xabi Alonso desde su inicio en Estados Unidos. Falló un penalti en la primera jornada el pasado fin de semana contra el Villarreal y contra los blancos querrá resarcirse en un partido grande.