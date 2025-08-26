El declive de Vinicius que le lleva a querer salir del Real Madrid

La situación de Vinicius Junior en el Real Madrid ha cambiado en los últimos meses. El brasileño ha pasado de ser la gran estrella del conjunto blanco a estar muy lejos del nivel mostrado al término de la temporada 2023-2024, en la que culminó su espectacular rendimiento con un gol en la final de la Champions League. Pero desde noviembre de 2024, su determinación ha ido a menos, hasta el punto de ser suplente en Oviedo. Algo que le ha llevado a valorar su salida del club en este mismo mercado veraniego.

El brasileño intentó reivindicarse en el Carlos Tartiere ante esa suplencia, con una asistencia a Mbappé y un gol para cerrar el partido. Dos fogonazos con los que dejó claro que la calidad que tiene en sus botas no se ha esfumado. Sin embargo, sí que lo ha hecho esa regularidad que mostró en la que fue la mejor temporada de su carrera. Por entonces, Vinicius era el mejor jugador del mundo de manera innegable, pero todo cambió desde el 28 de octubre.

Ese día, Vinicius se llevaba el gran revés de su carrera. Horas antes de la gala del Balón de Oro se enteraba de que no iba a ser premiado. Determinante en Champions, mostrando una absoluta superioridad ante el resto de jugadores, ganador también de la Liga con el conjunto blanco, se quedaba sin ser reconocido como el mejor jugador del mundo. El galardón iba para Rodri, que había ganado con España la Eurocopa. A partir de ahí, llegó la desconexión del 7 madridista.

Llegó entonces el famoso mensaje: «Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados (Lo haré 10 veces si es necesario. Ellos no están preparados)». Pero no. Vinicius entró en un declive que se fue pronunciando debido a la mala temporada del Real Madrid. Mbappé era, además, el único sostén de los madridistas. El único que respondía ante las adversidades y, lógicamente, no fue suficiente para salvar el curso.

Desde que Rodri fuese elegido con el Balón de Oro, Vinicius marcó únicamente 12 goles hasta el término del curso, 13 si tenemos en cuenta el marcado en Oviedo en la segunda jornada liguera. Es más, desde abril, fecha en la que el Real Madrid culmina su bajón colectivo y empieza a vislumbrar el año en blanco, únicamente marca cuatro goles, contando el del Tartiere y el que hizo en el Mundial de Clubes ante el Salzburgo.

En ese Mundial, Xabi Alonso se vio obligado a modificar el esquema en las semifinales, debido a la lesión de Arnold. Pero la idea del técnico estaba clara: dejar a Vinicius en el banquillo. No lo hizo por esa circunstancia, pero sí que lo llevó a cabo en la segunda jornada de Liga. El técnico apostaba en ataque por un tridente formado por Mastantuono, Rodrygo y Mbappé. Algo que no sentó nada bien al brasileño.

Vinicius se planta

Aunque mostrara su lado más amable en el banquillo, sentado junto a Militao y compartiendo risas, no le gustó nada al astro canarinho que Xabi prescindiera de él. Fue una clara muestra de su pérdida de peso en el equipo. De ser, ya no indiscutible, sino determinante, Vinicius pasaba a ser prescindible y a ser un recurso para terminar de resolver el partido. Lo hizo, pero el cambio de su rol en el equipo es claro, al igual que el de su situación.

Vinicius ha pasado de tener casi cerrada su renovación, a dejarla en pausa y llegar a plantearse marcharse. Ahora mismo su postura es la de enfriar las negociaciones hasta entrar en su último año de contrato, que culmina en junio de 2027. Pero es que el delantero valora incluso la posibilidad de cambiar de aires si se da la oportunidad en este mismo mercado de fichajes.

Siendo realistas, parece poco probable que esto último pueda suceder. Más allá de que el Real Madrid sigue contando con él y es pieza fundamental para la presente temporada, tendría que llegar con una oferta convincente a menos de una semana para que se cierre el mercado. Algo que es muy complicado.