Sánchez Martínez será el árbitro del Real Madrid-Mallorca

El Comité Técnico de Árbitros ha designado este viernes a José María Sánchez Martínez como árbitro principal del duelo que Real Madrid y Mallorca disputarán este sábado en el Santiago Bernabéu con motivo de la tercera jornada de Liga. Pulido Santana estará en el VAR.

Como ya es habitual en el nuevo CTA, los árbitros de cada partido de la Liga son anunciados el día antes. Este viernes ha conocido el Real Madrid el colegiado de impartir justicia en su partido contra el Mallorca de este sábado en el Santiago Bernabéu con motivo de la tercera jornada liguera, justo antes del primer parón internacional de la temporada.

Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar en el Bernabéu el Real Madrid-Mallorca, asistido en las bandas por sus asistentes Raúl Cabañero y Juan José López. Manuel Pozueta será el cuatro colegiado en el estadio blanco. Por otro lado, en la sala VAR de Las Rozas, estará Pulido Santana y en el AVAR González Fuertes.