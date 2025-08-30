Vinicius recupera la sonrisa

Vinicius Junior volvió a ser lo más parecido al mejor Vini que se recordaba por aquí tras su semana más complicada. El brasileño salió de Oviedo, donde fue suplente por decisión técnica por primera vez desde hace muchos, muchos, muchos años, marcó un gol y dio una asistencia, muy enfadado y con la idea de aprovechar la última semana de mercado para cambiar de aires. Algo imposible y que le duró lo mismo que el Real Madrid le hizo ver que no iba a salir de aquí este verano… ya veremos el siguiente.

Ante el Mallorca volvió a ser titular y jugó por su banda, esa donde se siente a gusto. La izquierda es territorio Vini y, cuando está inspirado, es una auténtica pesadilla para su marcador, en este caso Mateu Morey. Aunque su momento más brillante llegó en una jugada en la que pecó de egoísta, ya que lo normal era darle la pelota a un Valverde que entraba solo por el costado izquierdo, pero no se la dio y decidió jugársela por su cuenta. Si llega a fallar la bronca hubiese llegado, pero como es buenísimo la puso pegada a la cepa del poste para hacer el 2-1 del Real Madrid.

Cuando restaban menos de 20 minutos para el final, Xabi Alonso le cambió por Rodrygo. Vinicius concluye su semana más extraña de la mejor manera posible. No se moverá del Real Madrid y está llamado a ser un jugador determinante. Ahora, el club tratará de que renueve un contrato que acaba en el verano de 2027. Todo estaba pactado, pero, por el momento, ha decidido romper su palabra.

Arda Güler sigue creciendo

No para de crecer el turco, que le ha cambiado mucho la vida con la llegada de Xabi Alonso. Ahora es titular indiscutible en la medular del Real Madrid y no deja de sumar buenas actuaciones. Ante el Mallorca hizo un gol y debió valer otro, pero José María Sánchez Martínez, árbitro de campo, fue avisado por Juan Luis Pulido Santana, sospechoso habitual, para anular por una supuesta mano el tanto del otomano, que nunca entendió por qué no valió esa diana.

Carreras y una acción de valor gol

Álvaro Carreras se ha hecho amo y señor de la banda izquierda del Real Madrid desde que ha llegado al club blanco. Defiende y ataca con una solvencia que impresiona y, además, ante el Mallorca marcó la diferencia evitando un gol pasada la hora de partido. El español sacó un disparo de Samu Costa sobre la línea en una acción que no se celebró como un gol a favor, aunque la importancia fue la misma.

La diestra de Trent

Trent Alexander-Arnold tiene una diestra que es puro oro. La pone donde quiere y como quiere. Ante el Mallorca la sacó a pasear en varias ocasiones generando ocasiones de gol. En una de ellas, Mbappé terminó haciendo un gol que quedó anulado por un fuera de juego milimétrico.

Las notas del Real Madrid