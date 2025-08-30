El Real Madrid remonta en un minuto: del cabezazo de Güler al golazo de Vinicius

Un minuto. Eso ha tardado el Real Madrid en adelantarse en el Santiago Bernabéu ante un Mallorca que iba ganando. En el 37′ empataron los madridistas, con un gol de Arda Güler, y sólo un minuto después, en el 38′, Vinicius le daba la vuelta al partido. El conjunto blanco estaba siendo superior a los bermellones, pero se encontró con un gol en contra, de Muriqi. Pero antes del descanso los blancos le dieron la vuelta.

Empezaron marcando los madridistas, por medio de Mbappé, pero el gol no subió al marcador por un fuera de juego milimétrico. Un parte de la cabeza era la que tenía adelantada el francés, por lo que el gol no valió, después de la intervención del VAR. Era el minuto 6 y el conjunto blanco ya había lanzado un serio aviso al Mallorca. Sin embargo, Muriqi aprovechó una acción a balón parado para imponer su altura y batir a Courtois.

Se le ponía cuesta arriba el partido al Real Madrid, que reaccionaba de inmediato y se iba a por el gol del empate. Pero se resistió y no fue hasta el 37′ cuando lograron igualar fuerzas con los baleares. Un centro de Carreras desde la derecha lo cabeceó Huijsen al segundo palo, poniéndolo a la zona de castigo, donde apareció solo Güler para mandarlo, también de cabeza, al fondo de la red.

Era el 1-1 con el que el conjunto blanco empezaba a respirar. Pero no se conformaban. De hecho, no había pasado ni un minuto del tanto con el que el turco ponía la igualada en el marcador, cuando Vinicius hacía el segundo. Cogía el balón, caracoleaba, parecía que se empezaba a liar y sacó un ajustado disparo que fue botando, pasó por debajo de las piernas de un defensor, pero acabó en la portería.

Volvería a marcar Mbappé y lo volvería a hacer en fuera de juego. En esta ocasión, más claro que en la anterior. El jugador se quedaba solo ante Leo Román y, aunque le quedaba un poco largo el balón, lo picaba para poner el tercero. Sin embargo, en esta ocasión, sí que lo vio el asistente de Sánchez Martínez, siendo ratificada la decisión después por el VAR.