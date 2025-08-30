Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid ante el Mallorca

El Real Madrid se ha colocado provisionalmente líder de la clasificación tras lograr una nueva victoria la noche de este sábado en la tercera jornada de Liga. Y eso que los hombres de Xabi Alonso han sufrido más de la cuenta para llevarse los tres puntos en el Santiago Bernabéu por 2-1 sobre el Mallorca de Jagoba Arrasate. Los blancos se vieron sorprendidos por el conjunto bermellón tras un gol de cabeza de Vedat Muriqi a los 18 minutos, pero Arda Güler y Vinicius remontaron justo antes del descanso.

Por su parte, el Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza. Y es que los del ‘Cholo’ Simeone sufrieron un nuevo pinchazo en esta nueva jornada e hizo saltas las alarmas tras firmar otro inesperado empate ante el Alavés de Eduardo Coudet. A pesar del gol inicial de Giuliano Simeone, los vitorianos pusieron las tablas gracias a un tanto de penalti de Carlos Vicente, y el marcador no volvería a moverse en Mendizorroza.

Los rojiblancos firman así su peor arranque liguero desde 2009 y se van al parón de selecciones sin triunfos, mientras que los babazorros sumaron su cuarto punto en la competición en un partido en el que acabaron con varios problemas físicos.

En cuanto al Barcelona de Hansi Flick, buscarán sumar este domingo a las 21:30 horas otro triunfo también para seguir en los puestos de cabeza de LaLiga EA Sports 2025-2026 en su tercera visita consecutiva en este arranque liguero, en Vallecas, donde le espera un Rayo Vallecano que el año pasado le creó muchos problemas y que le recibe exaltado tras conseguir su billete europeo esta semana.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 9 puntos Villarreal – 6* Barcelona – 6* Athletic – 6* Getafe – 6 Elche – 5 Real Betis – 5 Valencia – 4 Espanyol – 4* Alavés – 4 Rayo Vallecano – 3* Sevilla – 3 Osasuna – 3* Real Oviedo – 3 Atlético – 2 Real Sociedad – 2 Celta – 2 Mallorca – 1 Levante – 0 Girona – 0

* Equipos con un partido menos