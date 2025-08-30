Final explicado de ‘Muertos S.L.’, la nueva serie de Netflix

Uno de los grandes estrenos del mes de agosto ha sido, sin lugar a duda, Muertos S.L. La producción española, creada por los hermanos Caballero, aterrizó por primera vez en Netflix en el 2024. Desde entonces, los suscriptores han tenido la oportunidad de ver una serie de entregas donde se presenta la historia de Dámaso Carrillo. Sin embargo, ha sido ahora, el pasado día 21, cuando ha salido a la luz la temporada 3. La continuación de una trama donde se ha podido ver como el protagonista tiene que lidiar con su nueva jefa, Vanesa Hernández. Unas vivencias donde no compartirán la mejor relación laboral del mundo. ¡Alerta SPOILERS!

Carillo hace todo lo posible para que su equipo esté en contra de la directora. Una de las revelaciones de esta nueva tanda de capítulos será el dúo que formen Chemi y Nino, que se convertirán en amigos tras una noche loca llena de alcohol y otras sustancias. Pero, ¿cómo concluye el último episodio de la temporada? Realizamos un breve repaso.

¿Cómo acaba ‘Muertos S.L.’, la serie de Netflix?

Dámaso no quiere ser despido, por lo que decide Pablo Morales para que firme su renuncia de una vez por todas. Minutos después, Vanesa lo cita en su oficina debido a que quiere hablar con él de manera urgente. Un encuentro donde no falta la tensión, pero donde ella le admite que no puede despedirlo por mucho que lo desea. ¿El motivo? No hay presupuesto suficiente en la empresa para ello.

Eso sí, la empresaria lo tiene claro y le comunica que lo vigilará. Cualquier mínimo error podrá ser su sentencia final. Lejos de quedar aquí, el protagonista recurre a Chemi y sus peculiares ideas de marketing para arruinar los planes de la nueva directora. Por su parte, Nieves Torralba hace lo propio y se une al equipo de Chemis. Pues, sigue siendo parte de la empresa.

Al final del capítulo, y tras un incidente con entre Vanesa y un difunto, Dámaso es sentenciado por la empresaria. El protagonista va a ser despedido, pero él opta por pedir la baja médica para ganar tiempo. De esta manera, ella no puede echarlo de la empresa. Asimismo, presiona a Morales para que también pida su baja.

Pero, para su sorpresa, cuando le quita el teléfono a Pablo para enviarle un mensaje a Vanesa, descubre el romance que tiene con la jefa. Una revelación que lo cambiará todo a su favor. Y es que, aunque su amigo le suplica que no haga nada, él aprovecha este romance para deshacerse de Vanesa. ¿Qué es lo que hace? Presenta una denuncia por acoso.

Manuela decide que no hay pruebas de acoso, pero Nieves despide a Vanesa por tener antecedentes con su ex marido. Luego, antes de finalizar el capítulo, se puede ver cómo Nieves le ofrece el puesto de director a Dámaso, quien acepta. Pero, Chemi se disputará su vacante.