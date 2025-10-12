Óscar Puente va al 12 de Octubre con doble bandera de España: en la corbata y en un pin en la solapa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acudido este domingo a los actos del día de la Fiesta Nacional con una doble bandera de España en su vestimenta. El dirigente socialista ha portado en la solapa de su chaqueta un pin con la enseña nacional junto a una insignia de la Asociación Internacional de Aviación Civil (OACI). Además ha vestido una corbata rojigualda con el escudo de la selección española de rugby a juego para conmemorar la efeméride.

Puente, que es un declarado aficionado al rugby, ya portó la misma corbata durante el último Día de la Constitución en la conmemoración del 46º aniversario de la Carta Magna, algo que llamó la atención en el Congreso de los Diputados. Cabe decir que el político vallisoletano llegó a practicar este deporte de joven y ha estado presente en los grandes eventos relacionados con el rugby en Valladolid. Su vinculación con este juego es tal que, cuando salió del Ayuntamiento de Valladolid, tras no lograr la reelección, el equipo de rugby VRAC le rindió homenaje por su apoyo durante el tiempo que fue regidor de la ciudad castellanoleonesa.

En cuanto al otro detalle en su vestimenta, la insignia de la Asociación Internacional de Aviación Civil, cabe decir que tiene una gran vinculación con el trabajo que ahora desarrolla como ministro de Transportes. El propio Puente participó el pasado mes de septiembre en una reunión de la OACI celebrada en Montreal donde fueron invitados los 193 estados miembros de la OACI para aprobar resoluciones decisivas de la organización.

Allí el ministro español defendió la importancia de la OACI para garantizar la seguridad en los espacios aéreos, especialmente en aquellos lugares en conflicto armado. «El uso de armas contra aeronaves civiles, el lanzamiento de misiles balísticos, las interferencias en los sistemas de posicionamiento por satélite o una inadecuada coordinación civil-militar, ponen en grave riesgo la aviación civil. No podemos tolerar este tipo de acciones y las condenamos tajantemente», subrayó el ministro en la apertura de la Asamblea de la OACI.

Esta organización, con sede en Montreal, establece, según el propio ministerio de Transportes los siguiente objetivos estratégicos:

Mejorar la seguridad de la aviación civil mundial. Este Objetivo Estratégico se centra principalmente en las capacidades de vigilancia de la reglamentación de los Estados;

Aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia del sistema de la aviación civil mundial, mejorando la navegación aérea, la infraestructura de los aeródromos y el desarrollo de nuevos procedimientos para optimizar el rendimiento del sistema de aviación;

Mejorar la facilitación y la protección de los usuarios de la aviación civil mundial;

Fomentar el desarrollo de un sistema de aviación civil económicamente viable;

Reducir al mínimo los efectos ambientales negativos de las actividades de aviación civil.

Puente celebra la Fiesta Nacional

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha deseado un feliz día de la Fiesta Nacional a través de sus redes sociales donde ha publicado una imagen de la tribuna presidencial, donde figura él junto a Pedro Sánchez, con el Rey enfrente honrando a los caídos por España. Puente ha cerrado su mensaje con un «¡Viva España!», un mensaje que contrasta con el de Pedro Sánchez, quien no ha escrito en su felicitación ningún viva a la nación. En vez de eso, el jefe del Ejecutivo ha publicado un vídeo sin banderas de España, con banderas LGTBI e insignias a favor de Palestina.