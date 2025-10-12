Sánchez huye de la recepción real para no responder sobre la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado rápidamente la recepción real con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre sin pararse a charlar con los medios de comunicación presentes, algo que es común en estas ocasiones.

El jefe del Ejecutivo, cercado por los casos de corrupción que afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar, únicamente se ha limitado a saludar a los Reyes y se ha marchado sin realizar el corrillo con los periodistas invitados, un momento que el presidente solía aprovechar para comentar la actualidad con los profesionales de los medios. El motivo podría ser el viaje que Sánchez tiene a Egipto este domingo, donde asistirá a la firma del acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Gaza, sin embargo su avión sale esta noche.

El líder socialista se encontrará en Sharm el-Sheij con Donald Trump, que confirmó hace dos días su asistencia, después de que el magnate haya cargado contra el Ejecutivo español al decir que «España debería ser expulsada de la OTAN». El presidente de Estados Unidos ha sido quien ha impulsado el acuerdo de paz con Israel que Hamás firmó el pasado jueves. Éste establece una primera fase que aborda la liberación de rehenes, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la retirada parcial de tropas israelíes del enclave palestino.

Abucheos en la Fiesta Nacional

El presidente del Gobierno ha sido abucheado a su llegada para asistir al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Gritos de «¡Sánchez, hijo de puta!» o «¡fuera, fuera!», son algunos de los improperios que una gran multitud de personas han lanzado contra el jefe del Ejecutivo mientras saludaba a las autoridades presentes en el madrileño Paseo de Recoletos.

Sánchez ha aparecido en la zona de autoridades justo poco antes de las 11 de la mañana, en medio de un amplio blindaje de Moncloa, mientras el coche de los Reyes se aproximaba ya al lugar del acto institucional. Los monarcas sí han sido recibidos con aplausos y gritos de «¡Viva el Rey!».

Con todo, y pese al amplio dispositivo de seguridad, que mantenía a los ciudadanos alejados de la zona de autoridades, el líder socialista no ha podido escaparse del grito que se ha hecho común en las fiestas locales de España en los últimos meses y que se ha viralizado en redes sociales: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».