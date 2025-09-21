Los habitantes de Riaza (Segovia), ciudad de la que es originario Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, han gritado «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», en las fiestas patronales de la localidad, las Fiestas en honor a la Virgen del Manto, que se desarrollan del 13 al 21 de septiembre. En esa misma festividad estuvo el presidente del Gobierno cuando todavía era concejal en Madrid, acompañando a Óscar López.

El también secretario general de los socialistas de Madrid reconoce en su biografía de la red social que es «de Madrid y Riaza», además de identificarse como «padre» así como «socialdemócrata y europeísta». Y es que, si bien López es natural de Madrid, sus raíces familiares proceden de este enclave segoviano.

Con esta justificación, el dirigente del PSOE se presentó a las elecciones autonómicas por Castilla y León por la formación del puño y la rosa. El ministro de Transformación Digital ocupó el puesto de líder de los socialistas castellanoleoneses entre 2008 y 2012. Más tarde, también se convirtió en senador del partido de Sánchez entre 2015 y 2018.

Hace más de 20 años, Sánchez acudió a esta cita, como han relatado medios locales con posterioridad. Fue en septiembre de 2004, cuando el presidente del Gobierno todavía era concejal socialista en Madrid. Sánchez ocupó un lugar privilegiado, en el balcón del Ayuntamiento junto a la entonces alcaldesa socialista de Riaza, Andrea Rico. Entonces, el pregón municipal lo dio el músico, humorista y periodista Moncho Alpuente. Junto a todos ellos también estaba el ahora ministro de Transformación Digital.

En las fiestas que se desarrollan estas semanas, la población de Riaza ha expresado su malestar con el presidente del Gobierno, quien visitó sus fiestas hace dos décadas, gritando «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». Varios jóvenes han vociferado este cántico en la misma plaza desde la que el entonces concejal madrileño presenció el pregón del pueblo.

Cánticos de Pedro Sánchez

No es la única vez este verano se han escuchado estos gritos en las fiestas patronales. A principios de septiembre, un grupo de jóvenes comenzó a gritar a las puertas de la carpa montada por el PSOE en el recinto ferial de Alcorcón con motivo de sus fiestas patronales.

Otro de los lugares en los que se ha podido escuchar es en los campos de fútbol. Con la nueva temporada de La Liga, los aficionados del Betis y el Oviedo comenzaron a cantar lo mismo en medio de un partido, algo que motivó que el presidente de la competición solicitase una sanción para ambos clubes.

Incluso en Alemania, parte de la afición española que acudió a Stuttgart para vivir el partido de la Nations League contra Francia se hizo notar en la ciudad con el cántico contra el secretario general de los socialistas.

La primera vez que el cántico vio la luz fue en el concierto de Juan Magán el 5 de agosto en la sala Fitz de Marbella. El cantante respondió sonriente y con cara de sorpresa dijo: «Es la canción del verano».

Una de las más sonadas fue la que protagonizó el guitarrista del grupo Mägo de Oz, Víctor de Andrés, que tras escucharse los gritos del público de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», cogió el micrófono y dijo: «¡Sánchez, me cago en tus muertos!». Y añadía, en alusión a la trama de Koldo, Ábalos y Cerdán: «Dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas». A continuación el grupo fue cancelado en un pueblo gobernado por el PSOE.