El ministro Óscar López aplaude el violento boicot de la Vuelta y dice que mejora «la imagen de España»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que el hecho de «que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid», comentó López en sus redes sociales, después del boicot de varios radicales propalestinos a la Vuelta a España.

López insistió en que lo siente por la cancelación de la Vuelta a España 2025, pero que lo siente «mucho más» por «cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados». Esos incidentes provocaron que los ciclistas se parasen tras haber pasado al lado del Templo de Debod. Aunque el pelotón reanudó su marcha después de unos minutos, la carrera se dio por terminada a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización de la Vuelta canceló todo y los corredores se bajaron de las bicicletas para subirse a los coches de sus equipos. La organización ya había anunciado en torno a las 17:30 horas, una hora antes de los altercados, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente.

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los deportistas habían ido por una variante. No en vano, muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid, una 90ª edición marcada por las protestas contra el «genocidio» en Gaza a raíz de la presencia del equipo Israel-Premier Tech, actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.

Almeida defiende al pueblo de Madrid

Almeida, en una comparecencia de urgencia por lo sucedido en la Vuelta condenó el boicot y dejó claro que «los grupos violentos no son de Madrid ni representan a la ciudad de Madrid». El alcalde contesta así al ministro que habla del «pueblo de Madrid» e insiste en que «no podemos consentir considerar como normal lo que a todas luces es anormal».

«Lo que ha ocurrido en Madrid es absolutamente grave y no es admisible que a esta hora ni el presidente del Gobierno, ni el ministro del Interior ni el delegado del Gobierno hayan salido no ya a explicar, sino a apoyar a policías que están siendo agredidos por grupos antisistemas», aseguró..

«Exigimos que el presidente y el ministro condenen de manera firme e indubitada a los violentos», insistió el alcalde Madrid, que dijo que esto atenta al «Estado democrático y de derecho». «Los violentos quieren destrozar la convivencia de Madrid, no manifestarse por lo que está ocurriendo en Gaza», concluyó Almeida en su comparecencia.